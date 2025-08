EA Sports FC 26 rivoluziona la modalità Club con tante novità

Con il lancio previsto a fine settembre su PC e console, EA Sports FC 26 si prepara a rivoluzionare profondamente l’esperienza della modalità Club, una delle più amate e longeve della serie calcistica. Attraverso un articolo ufficiale pubblicato sul sito di EA, sono stati svelati numerosi dettagli sulle novità in arrivo, che promettono di offrire un sistema di progressione più profondo, una maggiore libertà e nuovi modi per divertirsi in squadra.

Nuovi archetipi: il cuore della progressione del giocatore virtuale

La novità più dirompente riguarda l’introduzione degli archetipi, un sistema innovativo che definisce l’identità calcistica del proprio alter ego virtuale. Gli archetipi sono ispirati a grandi profili iconici del calcio, ciascuno con caratteristiche specifiche che influenzano direttamente il comportamento e le prestazioni del giocatore in campo.

Ad esempio, un archetipo da finalizzatore potenzia le abilità negli uno contro uno con il portiere, aumentando le probabilità di segnare. Ma non si tratta di una scelta statica: giocando si guadagnano Archetype XP (AXP), che permettono di far crescere l’archetipo scelto, sbloccare nuove abilità passive e perfino ottenere una seconda specializzazione tramite il nuovo sistema PlayStyle+, che arricchisce ulteriormente lo stile di gioco.

Inoltre, EA introduce consumabili speciali che permettono di velocizzare la progressione (XP boost) o cambiare archetipo, rendendo il percorso di crescita molto più personalizzabile e adatto ai diversi stili dei giocatori.

Clubs Rush: eventi stagionali con regole folli e premi esclusivi

Per rompere la routine delle partite standard, EA ha ideato una nuova modalità a tempo limitato chiamata Clubs Rush. Si tratta di eventi stagionali con regole fuori dagli schemi, pensati per divertire e sorprendere.

Alcuni esempi già confermati includono:

Rugby Rush , dove non esistono falli né rigori;

, dove non esistono falli né rigori; Partite dove solo determinati ruoli possono andare a segno;

possono andare a segno; Match in cui i ruoli dei giocatori sono mescolati per creare situazioni inedite.

Questi eventi non solo offrono varietà, ma permettono anche di guadagnare ricompense estetiche esclusive e XP extra da inserire nel Season Pass della modalità Clubs.

Tre club contemporaneamente: più libertà per ogni stile di gioco

Un altro cambiamento significativo riguarda la gestione dei club: in EA Sports FC 26 sarà possibile far parte di fino a tre club contemporaneamente. Il giocatore potrà quindi:

Scegliere un club principale , che sarà quello con cui ottenere le ricompense stagionali;

, che sarà quello con cui ottenere le ricompense stagionali; Avere fino a due club secondari, ideali per allenarsi, sperimentare nuovi ruoli o semplicemente giocare in relax con amici diversi.

Questa nuova flessibilità permette di vivere l’esperienza della modalità Club in modo più dinamico e sociale, senza dover rinunciare a una community per entrare in un’altra.

Be-A-Goalkeeper migliorata: portieri più intelligenti e spettacolari

Chi ama vestire i guantoni troverà grandi miglioramenti anche nella modalità Be-A-Goalkeeper, da tempo richiesta a gran voce dalla community. EA ha completamente rinnovato:

Le animazioni del portiere , rendendole più fluide e naturali;

, rendendole più fluide e naturali; L’intelligenza artificiale, che ora analizza meglio traiettorie e tempismo, regalando parate più realistiche e soddisfacenti.

Questo aggiornamento eleva l’esperienza dei portieri, rendendola finalmente all’altezza delle altre posizioni in campo e valorizzando il ruolo nelle partite competitive.

EA Sports FC 26 si preannuncia come un punto di svolta per la modalità Club, con innovazioni profonde e concrete pensate per coinvolgere sia i veterani della serie sia i nuovi giocatori. Dalla personalizzazione del proprio archetipo ai nuovi eventi stagionali, passando per una maggiore libertà nella scelta dei club e un gameplay migliorato per i portieri, tutto è stato progettato per garantire più varietà, progressione e realismo. Ora la palla passa ai giocatori, pronti a scrivere una nuova stagione di sfide e successi.