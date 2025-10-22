EA Sports FC 26: le squadre perfette per una modalità Carriera di rinascita

EA Sports FC 26 - Stadiosport.it

In EA Sports FC 26, scegliere la squadra giusta per la modalità Carriera può trasformare l’esperienza di gioco in un vero romanzo sportivo. Non sempre è necessario puntare ai top club: le storie più emozionanti nascono spesso da squadre un tempo gloriose, oggi dimenticate, che aspettano solo di essere riportate ai fasti di un tempo. Ecco i migliori “giganti addormentati” da risvegliare in FC 26, club con una grande storia alle spalle, stadi iconici e tanto potenziale inespresso.

1860 Monaco – Ex campioni di Germania da riportare nell’élite

Campionato: 3. Liga (Germania, terza divisione)

3. Liga (Germania, terza divisione) Valutazione: 2.5 stelle

2.5 stelle Budget: 1,53 milioni di dollari

Un nome leggendario del calcio tedesco. Fondatori della Bundesliga nel 1963, due anni prima dell’arrivo del Bayern, i Leoni di Monaco hanno vinto il titolo nel 1966 e disputato 20 stagioni in massima serie. Oggi languono in terza divisione, ma in FC 26 i giocatori possono riportarli in Bundesliga e riaccendere il derby con i cugini del Bayern. Con una nuova proprietà e un rinnovato entusiasmo, è il momento ideale per scrivere una rinascita storica.

Oldham Athletic – Dalla Premier League all’inferno (e ritorno)

Campionato: League Two (Inghilterra, quarta divisione)

League Two (Inghilterra, quarta divisione) Valutazione: 1 stella

1 stella Budget: 1,21 milioni di dollari

Negli anni ’90 era una presenza fissa in Premier League, poi è iniziata una lenta caduta fino alla National League. Dopo oltre vent’anni senza promozioni, Oldham è tornato tra i professionisti nel 2024/25 e rappresenta la scelta perfetta per chi ama le sfide difficili. Partire dai bassifondi e riportare il club al suo posto nel calcio inglese è una delle carriere più gratificanti del gioco.

Montpellier HSC – I campioni del 2012 caduti in Ligue 2

Campionato: Ligue 2 (Francia, seconda divisione)

Ligue 2 (Francia, seconda divisione) Valutazione: 3 stelle

3 stelle Budget: 5,97 milioni di dollari

Dopo aver vinto il titolo francese nel 2012, il Montpellier è scivolato nel 2024 in Ligue 2. Il club versa in difficoltà economiche, ma resta un’ottima base per chi vuole ricostruire un progetto ambizioso. Con giovani talenti e una tifoseria appassionata, riportarli in Ligue 1 e farli competere con PSG e Marsiglia può diventare una delle carriere più coinvolgenti.

Palermo FC – Il gigante siciliano da risvegliare

Campionato: Serie B (Italia, seconda divisione)

Serie B (Italia, seconda divisione) Valutazione: 3.5 stelle

3.5 stelle Budget: 17,39 milioni di dollari

Rifondato dopo anni difficili e addirittura un passaggio in Serie D, il Palermo è tornato stabilmente in Serie B, ma sogna ancora la Serie A. Con un grande bacino d’utenza e una storia ricca di talento, i rosanero sono la scelta ideale per chi ama le ricostruzioni a lungo termine. L’obiettivo? Riportarli ai vertici e farli approdare per la prima volta in Champions League.

Manchester United – La caduta di un impero

Campionato: Premier League (Inghilterra)

Premier League (Inghilterra) Valutazione: 4.5 stelle

4.5 stelle Budget: 167,68 milioni di dollari

Il colosso di Manchester ha toccato il fondo: 15° posto nel 2024/25, la peggior stagione dell’era Premier League. Con un budget enorme e una rosa ricca di giovani promesse, l’obiettivo è ricostruire il prestigio perduto, puntando su crescita interna e un progetto tecnico a lungo termine, come ai tempi di Ferguson.

RC Deportivo – Dalla gloria europea all’oblio

Campionato: La Liga 2 (Spagna, seconda divisione)

La Liga 2 (Spagna, seconda divisione) Valutazione: 3 stelle

3 stelle Budget: 8,08 milioni di dollari

I Super Depor, campioni di Spagna nel 2000, sono caduti fino alla terza divisione. In FC 26, l’obiettivo è restituire a La Coruña il posto che merita, riportando il club in Liga e ricreando l’epopea dei tempi d’oro con giocatori come Djalminha e Mauro Silva.

1.FC Kaiserslautern – I campioni promossi del ‘98

Campionato: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Valutazione: 3 stelle

3 stelle Budget: 5,5 milioni di dollari

Una delle favole più belle del calcio tedesco: vinsero la Bundesliga nel 1998 da neopromossi. Da allora, però, il Kaiserslautern è sceso fino alla terza serie. In FC 26 potrai tentare di ripetere l’impresa: promozione e titolo in due stagioni, riportando il Fritz-Walter-Stadion a ruggire come un tempo.

Altri club “addormentati” perfetti per FC 26

Blackburn Rovers – Ex campioni di Premier ora in Championship.

– Ex campioni di Premier ora in Championship. FC Schalke 04 – Ancora in crisi in 2. Bundesliga.

– Ancora in crisi in 2. Bundesliga. Hertha Berlino – 12ª nella classifica storica della Bundesliga ma fuori dall’élite.

– 12ª nella classifica storica della Bundesliga ma fuori dall’élite. Leicester City – Dalla Premier al Championship dopo anni di successi.

– Dalla Premier al Championship dopo anni di successi. Luton Town – Retrocessione doppia, fino alla League One.

– Retrocessione doppia, fino alla League One. Notts County – Il club più antico del mondo, oggi in League Two.

– Il club più antico del mondo, oggi in League Two. Reading – Ex protagonista del Championship, ora in difficoltà.

– Ex protagonista del Championship, ora in difficoltà. Real Zaragoza – Storica presenza in Liga, ma oggi relegata in seconda serie.

– Storica presenza in Liga, ma oggi relegata in seconda serie. Saint-Étienne – 10 titoli francesi, ma ora in Ligue 2.

– 10 titoli francesi, ma ora in Ligue 2. Sampdoria – Dopo anni in Serie A, lotta per la sopravvivenza in Serie B.

– Dopo anni in Serie A, lotta per la sopravvivenza in Serie B. Tottenham Hotspur – Sopravvissuta alla retrocessione per un soffio.

In EA Sports FC 26, la modalità Carriera può diventare un viaggio di rinascita calcistica. Dalle rovine del passato alla gloria moderna, ogni squadra offre un diverso livello di sfida e un potenziale narrativo unico. Che tu voglia ricostruire l’orgoglio di club leggendari come Manchester United e Palermo, o riscrivere la storia di realtà decadute come Montpellier e Kaiserslautern, la panchina dei sogni ti aspetta.

