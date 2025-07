EA Sports FC 26: Come giocare in Anteprima

Migliori Bookmakers e Siti Scommesse in Italia

Serie A in TV su SKY e DAZN

Calcio, basket, e tanto altro, tutto in un unico posto. Con DAZN, lo sport è sempre con te, live e on demand!

Lo Sport in diretta su DAZN

Con queste novità, EA Sports FC 26 si prepara a essere non solo un’evoluzione, ma una piattaforma di gioco viva , pensata per durare un intero anno con aggiornamenti costanti, eventi live e contenuti stagionali.

Sul fronte delle licenze , oltre ai problemi noti legati ad alcune squadre di Serie A (Milan, Inter, Atalanta e Lazio non avranno nomi e loghi ufficiali), EA ha confermato:

Per gli appassionati della Carriera Allenatore e Carriera Giocatore , EA Sports FC 26 introduce:

Il motore di gioco è stato ulteriormente migliorato grazie a una nuova versione del sistema HyperMotionV , disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC, che sfrutta dati volumetrici reali di partite professionistiche per animazioni ancora più fluide e naturali. Tra le principali innovazioni:

EA Sports FC 26 porta con sé una serie di novità sostanziali nel gameplay , nelle modalità e nelle licenze, pensate per rendere l’esperienza calcistica più profonda e realistica che mai. Ecco alcuni dei dettagli più rilevanti:

Un’altra novità importante riguarda il rilascio anticipato della Web App e della Companion App , fissato rispettivamente per il 18 settembre (Web App su PC) e il 19 settembre (Companion App per dispositivi mobili). Grazie a queste applicazioni sarà possibile:

Con questa flessibilità, EA offre molte soluzioni per iniziare in anticipo e tuffarsi subito nell’esperienza di gioco, anche prima del lancio globale.

Il metodo più diretto per giocare dal 19 settembre 2025 è preordinare la Ultimate Edition digitale . Questa versione garantisce:

Hai già saputo che alcune squadre non avranno i nomi ufficiali?

Electronic Arts ha ufficializzato l’uscita di EA Sports FC 26 , che sarà disponibile a partire dal 26 settembre 2025 su PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Switch 2, PC e Amazon Luna . Ma anche quest’anno sarà possibile iniziare a giocare con una settimana di anticipo , grazie al sistema di Accesso Anticipato .

EA Sports FC 26: Come giocare in Anteprima

EA Sports FC 26: Come giocare in Anteprima

Gioca responsabilmente | Questo sito compara quote e/o offerte degli operatori autorizzati in Italia esclusivamente a scopo informativo e non pubblicitario.