EA Sports FC 26: niente nomi reali per Milan, Inter, Lazio e Atalanta

Con l’annuncio ufficiale di EA Sports FC 26, si torna a parlare di licenze calcistiche e, in particolare, di Serie A Enilive italiana. Tuttavia, la situazione non è delle più ottimistiche per i tifosi italiani: diverse squadre di spicco non saranno presenti con i nomi e loghi ufficiali.

La prima grande assente è il duo milanese: AC Milan e FC Internazionale, che hanno rinnovato la loro esclusiva con eFootball, rendendole non disponibili con elementi ufficiali in FC 26. Una mancanza ormai quasi abituale, confermata anche dall’assenza delle due squadre sulla copertina Ultimate Edition, dove compare Zlatan Ibrahimović ma senza riferimenti al Milan.

Oltre a loro, anche Atalanta e Lazio risultano vincolate da accordi con Konami, motivo per cui non saranno rappresentate con nomi, loghi o maglie ufficiali nel gioco targato Electronic Arts. A questo si aggiunge l’assenza di stadi iconici italiani: San Siro (Giuseppe Meazza) e Stadio Olimpico non faranno parte del pacchetto ufficiale degli impianti.

Nonostante questo quadro, la situazione è ancora in evoluzione: accordi e licenze possono cambiare fino all’ultimo momento, e nuove trattative potrebbero riportare alcune squadre nel gioco ufficialmente. EA ha comunque rassicurato che FC 26 vanterà oltre 20.000 giocatori reali con licenza, un numero che testimonia la ricchezza dell’offerta globale, anche se con qualche assenza importante per i tifosi italiani.