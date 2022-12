E’ morto Ratzinger, Papa Benedetto XVI

Aveva 95 anni. Fu pontefice per 8 anni prima di annunciare, nel febbraio 2013, la rinuncia alla carica.

Joseph Ratzinger, il papa emerito Benedetto XVI, è morto all’età di 95 al Vaticano a causa di complicazioni di salute dovute alla sua età avanzata.

L’annuncio della dipartita del pontefice tedesco è stata data dal direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, che ha informato la scomparsa di Benedetto XVI, avvenuta alle ore 9:34 nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano.

Il corpo di Joseph Ratzinger sarà posto nella Basilica di San Pietro dalla mattina di lunedì 2 gennaio per ricevere l’ultimo saluto dei fedeli.

I funerali si svolgeranno il 5 gennaio alle 9:30 e ci sarà l’inedita situazione in cui sarà proprio il Papa che prese il suo posto nel 2013, Bergoglio, a celebrare la messa in onore di Ratzinger.

Nato a Marktl am Inn, in Baviera, il 16 aprile del 1927, Ratzinger entrò in seminario a 12 anni per poi diventare sacerdote a 24 anni, insieme a suo fratello.

Iniziò anche una brillante carriera accademica da insegnante di teologia fondamentale grazie alla cattedra ottenuta nel 1957 e che gli permise di insegnare nelle università di Bonn, Muenster e Tubiga.

Divenne arcivescovo di Monaco di Baviera nel 1977 grazie a Paolo VI, mentre Giovanni Paolo II lo volle spesso accanto a sé a Roma come prefetto della congregazione per la Dottrina della fede.

Era il 16 aprile del 2005 quando fu eletto Papa e assunse il nome di Benedetto XVI.

L’11 febbraio 2013, otto anni dopo, annunciò la clamorosa rinuncia al pontificato.