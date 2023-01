È morto Carlo Tavecchio, ex presidente FIGC

E’ morto Carlo Tavecchio. L’ex presidente dalla Federcalcio Italiana aveva 79 anni

Stamane il modo del calcio piange Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC in carica da 2014 al 2017. Fu una lunghissima carriera la sua, iniziata in ambio dilettantistico con l’ASD Pontelambrese prima di iniziare a ricoprire i ruoli dirigenziali all’interno della Federazione, come quello di Consigliere del Comitato Regionale Lombardia dal 1987 al 1992.

La punta di lancio della sua carriera inizia a delinearsi nel 2007 quando assunse il ruolo di Vice Presidente della Federazione Italiana Calcio, fino a diventarne poi nel 2009 vice presidente vicario. Nel 2014 la carriera di Carlo Tavecchio raggiunge il suo apice arrivando a rivestire la carica di presidente della FIGC, succedendo al presidente Abete.

Non sono mancate le parole di cordoglio dell’attuale presidente della FIGC,Gabriele Gravina, “Sono veramente addolorato per la sua perdita, oggi ci lascia un grande uomo, ma soprattuto un grande amico dalle spiccate capacità umane, molto impegnato nel sociale, oltre ad essere stato un dirigente estremamente preparato. Con il suo lavoro ha saputo dare grande dignità all’ambito dilettantistico e ha sempre cercato di innovare il calcio in maniera positiva”.

La FIGC ha emanato la disposizione che per tutte le partite di Serie A che si svolgeranno nel weekend ci sarà un minuto di raccoglimento in onore di Carlo Tavecchio. Inoltre, le bandire che sventolano sulla sede della Federcalcio Italiana saranno tenute a mezz’asta in segno di lutto.