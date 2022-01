È fatta: Mbappe al Real Madrid! Ingaggio da 50 milioni annui

Affare Mbappé-Real Madrid, dalla Germania sono sicuri: accordo raggiunto per giugno. Il francese guadagnerà 50 milioni.

Kylian Mbappé sarà un calciatore del Real Madrid: la bomba è stata sganciata dalla “Bild”, proprio mentre si sta giungendo al “gong” della campagna trasferimenti invernale. Il quotidiano tedesco afferma che “Los blancos” avrebbero trovato l’intesa con il calciatore, che dal prossimo primo luglio, scaduto il contratto in essere con il PSG, sarà libero di firmare con qualsiasi altro club a parametro zero.

Colpaccio del Real Madrid, che si assicura il calciatore più forte del prossimo futuro. Mbappé aveva già espresso il desiderio di vestire la camiseta blanca, e verrà esaudito, andando a costituire con Benzema e Vinicius uno dei reparti offensivi più forti al mondo.

Kylian Mbappé diventerà il calciatore più pagato al mondo: il Real Madrid ha deciso di fare le cose in grande, ed è pronto ad offrirgli cinquanta milioni netti a stagione, una cifra mai spesa per un singolo calciatore, neanche per gli “alieni” Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Nelle intenzioni di Florentino Perez, quella di costruire la squadra più forte del prossimo futuro e gettare le basi per un nuovo ciclo di vittorie, dopo aver dominato la scena internazionale dal 2014 al 2018, con la vittoria di tre Champions e una semifinale raggiunta in un singolo quadriennio.

Mbappé è la prima stella di un futuro luminoso. Sarà lui il centro attorno al quale ruoterà la nuova armata “galactica”.

Migliori Bookmakers AAMS