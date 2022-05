Dybala ha firmato con l’Inter? L’agente smentisce

Dybala, rumors insistenti su un probabile futuro all’Inter. Ma l’agente, Jorge Antun, smentisce: “Nessun accordo con altre squadre”.

Si susseguono le voci sul futuro di Paulo Dybala. L’argentino non ha rinnovato il contratto in scadenza con la Juventus il prossimo 30 giugno, e sarà dunque destinato a lasciare il club a parametro zero. Oggi, diverse testate giornalistiche riportavano la notizia di un accordo raggiunto tra il ragazzo e l’Inter, squadra sulle sue tracce da diverso tempo.

Fu proprio Marotta, attuale DS nerazzurro, a strappare Dybala alla concorrenza delle altre big del campionato, prelevandolo dal Palermo per 40 milioni di euro e portandolo alla Juventus, dove la “Joya” ha scalato le gerarchie, sino a diventare vicecapitano.

Ora, Marotta starebbe provando a portare l’argentino a Milano, strappandolo a parametro zero ad una rivale storica. I campioni d’Italia avrebbero offerto a Dybala un contratto da sei milioni a stagione per i prossimi quattro anni. Un ingaggio in linea con i big della rosa, e che dimostra la centralità che l’argentino avrebbe nel progetto qualora accettasse.

Dybala-Inter, parla Jorge Antùn: “Nessun accordo trovato”

Voci di un accordo tra Dybala e l’Inter che sono state immediatamente smentite dal suo agente, Jorge Antùn. Con una nota, il procuratore ha fatto sapere che il futuro della “Joya” è tutto da definire: “Il giocatore è concentrato esclusivamente sul finale di stagione, sul campionato e sulla finale di Coppa Italia. Nessun accordo è stato raggiunto con alcuna squadra in Italia e all’estero in questo momento“.

D’altronde, viene da chiedersi se i sei milioni offerti dall’Inter sarebbero sufficienti per convincere Dybala a firmare. L’argentino ha declinato un’offerta da 7 milioni presentata dalla Juventus, giudicandola non adeguata ai suoi standard.