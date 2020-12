Calciomercato Juventus, dalla Spagna: scambio Dybala-Ansu Fati col Barcellona?

Dybala Ansu Fati: si pensa ad uno scambio che sarebbe clamoroso nella prossima sessione del calciomercato. Ballano milioni e milioni di euro tra Juventus e Barcellona in caso di una vera e propria operazione. Lo scambio non sembrerebbe del tutto impossibile ma sono tante le problematiche che le due squadre dovrebbero affrontare per portare avanti una trattativa che sarebbe un vero e proprio colpo.

Dalla Spagna è esplosa una vera e propria bomba di calciomercato: si sarebbe fatta avanti l’idea di uno scambio tra Paulo Dybala della Juventus e Ansu Fati del Barcellona. I rumors riguardanti questo scambio si sono fatti sempre più fitti tanto che diversi quotidiani, spagnoli e non, hanno cominciato a riportare la notizia. I due giocatori sono tra i più promettenti del panorama calcistico europeo e potrebbero finire nello scambio per diverse ragioni.

Sono due attaccanti tatticamente molto simili nonostante i 9 anni di differenza. Lo scambio potrebbe concretizzarsi ma comunque ci sono diverse aspetti, non trascurabili, che vanno presi in considerazione da ambo le squadre.

Dybala Ansu Fati : scambio alla pari

Da una parte c’è l’attaccante bianconero che in questa stagione è stato un po’ sottotono. Sicuramente non ha reso al meglio delle sue aspettative. Inoltre, la Joya non ha ancora mostrato segni di voler rinnovare con il club della Continassa. Il suo contratto scade nel 2022 e se si vuole prolungarlo bisogna alzare l’asticella, con un aumento cospicuo dello stipendio, in modo da convincere il giocatore ad abbracciare nuovamente il progetto.

Dall’altra parte, invece, c’è l’astro nascente del calcio spagnolo: Ansu Fati. Un nome conosciutissimo anche fuori dai confini iberici visto che è ormai sulla bocca di tutti. Autore di un ottimo inizio di stagione, nella sua carriera ci sono stati alti e bassi, soprattutto in questo momento.

Anche il giocatore, come l’argentino, sta affrontando un momento difficile. Si sta riprendendo, infatti, da un’operazione al menisco dopo un infortunio nella sfida col Betis del mese scorso. Fati ha un contatto con il Barcellona fino al 2024 e su di lui ci sarebbe una clausola faraonica che si aggira ai 400 milioni di euro.

Ma neanche il club catalano se la sta passando bene. Oltre al nuovo Barcellona di Ronald Koeman che sta deludendo, ieri un 2-2 casalingo col Valencia, c’è anche la questione presidente.

Dybala , la pedina sacrificabile?

Le dimissioni di Josep Maria Bartomeu e il posto da presidente vacante stanno complicando le cose e non è impensabile che il calciatore spagnolo possa voler cambiare aria. Lo scambio sarebbe alla pari visto che il valore di mercato dei due giocatori è il medesimo e si aggira attorno agli 80-90 milioni.

Un’operazione che, laddove riuscirebbe, farebbe risalire il bilancio bianconero visto che, per ora, l’ingaggio del classe 2002 è inferiore a quello dell’argentino.

L’agente di Ansu Fati è Jorge Mendes, lo stesso di Cristiano Ronaldo. La Juve potrebbe puntare su questa sua conoscenza, nel caso in cui l’operazione fosse davvero concreta. Fabio Paratici ha un debole per il giocatore cresciuto nella cantera del Barça e potrebbe fare follie per averlo con sé.

Per adesso si trattano solo di voci e non si è certi che la Juve riuscirebbe a sacrificare uno come Dybala che è stato , e che è, un giocatore fondamentale per il club. Ci vorrà del tempo prima che queste voci alla vigilia del calciomercato invernale possano tradursi, effettivamente, in una trattativa concreta.

