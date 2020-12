Calciomercato Juventus, futuro Dybala a Barcellona o Manchester City: possibile scambio con Coutinho o Bernardo Silva

Dybala potrebbe finire nello scambio con Coutinho o Bernardo Silva. Il giocatore non sta rendendo al meglio con Andrea Pirlo ed il suo futuro potrebbe essere anche lontano dalla Continassa. Cominciano a farsi strada diverse possibilità.

In attesa della sfida contro la Dynamo Kiev in Champions League, si comincia già a parlare di calciomercato in casa Juventus. La squadra di Andrea Pirlo finisce sempre nel mirino delle trattative più prestigiose d’Europa vista la qualità del suo organico. Con la qualificazione già in tasca, si pensa già a come poter rinforzare la squadra a gennaio.

Per poter acquistare bisogna sicuramente poter sacrificare qualcuno di importante. Cristiano Ronaldo è in ogni caso la pedina inamovibile. Diversa, invece, la situazione di Paulo Dybala. L’argentino, in passato fondamentale per la squadra, non sta diventando così indispensabile. L’ex Palermo ha solo 5 presenze in campionato ed è ancora a secco di gol. Il suo futuro potrebbe essere lontano dall’Italia solo se ci fosse un’offerta davvero vantaggiosa.

Dybala Coutinho Bernardo Silva, arriva l’indiscrezione dalla Spagna

Cominciano a farsi sempre più fitti i rumors che arrivano dalla Spagna. Secondo quanto riportato dal quotidiano Don Balon, si sarebbe parlato di uno scambio tra il giocatore bianconero e Philippe Coutinho del Barcellona. Nella squadra di Ronald Koeman, il brasiliano non trova molto spazio. Lo stipendio del giocatore è sicuramente da top: si aggira attorno ai 10 milioni. Il valore di mercato, invece, è comunque alto visto che è di 60 milioni.

I rapporti tra Juventus e Barcellona sono già buoni visto anche lo scambio di quest’estate tra Pjanic e Arthur. Inoltre, Fabio Paratici aveva provato anche a proporre ai catalani Federico Bernardeschi con una valutazione di 30 milioni ma il club spagnolo aveva rifiutato.

Un pensiero la dirigenza bianconera lo avrebbe fatto anche per Bernardo Silva del Manchester City. Giocatore che Cristiano Ronaldo conosce bene visto che anche lui è portoghese. L’ex Monaco ha un contratto in scadenza nel 2025 con gli inglesi ma ha non viene schierato quasi mai con i Citizens.

Solo due le presenze attuali in campionato e nessuna ancora in Champions League. Con il rinnovo di Pep Guardiola, il giocatore potrebbe lasciare l’Inghilterra e lo scambio con Dybala potrebbe essere una chance per il suo riscatto.

