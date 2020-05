Dramma Roma: è morto Joseph Perfection

Fatale per l’ex Primavera un arresto cardiaco. Ex rifugiato, era stato abbandonato alla Stazione Termini. Giocava in Romania, al U.Cluj

In questo periodo una parola che sentiamo spesso è mantenere le distanze. Ci sono però notizie che uniscono in ogni momento. Come quella che sta rimbombando a Trigoria: Joseph Perfection è morto per un arresto cardiaco.

Camerunense, classe ’98, Perfection aveva giocato nella Roma Primavera, prima di spiccare il volo nel professionismo. Nella stagione 2017-18 il grande salto: il prestito al Vicenza in Serie B. Rientrato nella Capitale, Joseph era rimasto svincolato. A febbraio, però, ecco la chiamata per ripartire: quella del Universitatea Cluj, in Romania.

DESTINO BEFFARDO – Destino beffardo quello di Joseph. Di cognome faceva Perfection, ma nella sua vita poche cose sono andate nel modo giusto. Era arrivato in Italia nel 2014, a 16 anni. Ad accompagnarlo la speranza di una vita migliore e poco altro, tra cui la fiducia riposta in chi lo aveva portato nel nostro Paese. Fiducia prontamente tradita da quel fantomatico agente, che lo aveva abbandonato davanti alla stazione Termini senza viveri. Solo. A 16 anni. In una città affascinante quanto tentatrice. Grazie al calcio però Joseph trova il suo spazio. Entra in vari centri d’accoglienza, fino a quando non gli viene fatto il nome della “Liberi Nantes“, un’associazione sportiva dilettantistica composta da rifugiati e richiedenti asilo. Sarà la sua fortuna. In un’amichevole contro la Roma, gli osservatori della Roma lo notano. Viene così aggregato alla Primavera. A causa di problemi con il tesseramento per minori extracomunitari il debutto slitta di due anni. Era pronto per spiccare finalmente il volo verso la felicità, ma il destino si è messo di traverso ancora una volta. La felicità, però, Joseph l’aveva trovata a Roma, come testimoniato dal post Instagram nel 2017 in cui scriveva: “Un anno fa la mia vita è cambiata. Roma nel cuore”.

IL COMUNICATO – Con un tweet, la Roma ha espresso il proprio dolore per la morte del giovane centrocampista.

L'#ASRoma piange la scomparsa dell'ex calciatore della Primavera Joseph Bouasse Perfection e si stringe ai suoi cari in questo momento di grande dolore pic.twitter.com/oPFnzsejBr — AS Roma (@OfficialASRoma) May 25, 2020

