DPCM maggio-luglio 2021: tutto su riaperture, norme e coprifuoco

Cambiano ancora le misure nel nuovo DPCM in vigore attualmente. Tra gli elementi più significativi c’è lo slittamento del coprifuoco alle 23 che potrebbe sparire verso metà giugno. Riaprono anche le palestre al chiuso e i centri commerciali nei fine settimana. Dal 1 giugno ci sarà di nuovo la gente agli stadi in vista degli Europei di calcio.

Con l’arrivo dell’estate, cambia il DPCM che sarà in vigore fino a luglio. L’RT dell’Italia sembra offrire molti risultati. Quasi tutte le regioni sono in zona gialla, figlia del fatto che la campagna vaccinale continua ad essere molto produttiva. Alcune zone, tra l’altro, potrebbero entrare in zona bianca e le principali indiziate sarebbero Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Molise.

Con questo nuovo decreto legge, il paese comincia a respirare di nuovo. C’è stata un’apertura graduale di molte attività, tra cui i ristoranti che dal mese prossimo potranno riaprire anche al chiuso. Misura importante è il coprifuoco che è stato posticipato alle 23 da ieri.

DPCM, riaprono palestre e gli stadi non oltre i 1000 spettatori

La novità del coprifuoco alle 23 è sicuramente la più importante e la più attesa. Dal 7 giugno, dati permettendo, il coprifuoco potrà spostarsi a mezzanotte ed il 21 giugno dovrebbe essere la data simbolo per l’abolizione. Intanto dal 22 maggio riaprono anche i centri commerciali nei fine settimana, dopo le lamentele dei titolari di negozi. Dal 24 maggio, invece, riapriranno anche le palestre al chiuso.

Dal 1 giugno riapriranno anche i bar al chiuso. Sempre dalla stessa data sarà possibile rivedere i tifosi allo stadio, ieri c’è stata un eccezione per la finale di Coppa Italia tra Juventus ed Atalanta. La capienza, però, non dovrà superare il 25% con un massimo di 1000 persone. Ottima notizia in vista dell’inizio degli Europei fissato per l’11 giugno.

Dal 15 giugno si potranno festeggiare i matrimoni. Gli invitati dovranno munirsi del Green Pass, il certificato che attesta che l’individuo abbia ricevuto la vaccinazione completa, che sia guarito dal Covid o che abbia un tampone negativo nelle ultime 48 ore. Mentre dal 1 luglio riapriranno anche i centri termali e le piscine al chiuso e le sale da gioco.

Migliori Bookmakers AAMS