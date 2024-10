Dove vedere Young Boys-Inter, match valevole per il primo turno della Champions 2024-2025. La partita si giocherà allo stadio “Wankdorf” di Bern, mercoledì 23 ottobre, alle ore 21:00. Il match sarà visibile in Diretta streaming in esclusiva su Prime Video, in quanto la piattaforma è detentrice dei diritti del miglior match della competizione in programma il mercoledì sera.

Dove vedere Young Boys-Inter in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 23-10-2024

L’Inter continua a collezionare vittorie, i nerazzurri, infatti, sono alla quarta consecutiva tra campionato e Champions e puntano ad allungare ancora la striscia positiva. L’ultima in ordine di tempo è arrivata all’Olimpico contro la Roma dove gli uomini di Simone Inzaghi sono riusciti a trionfare grazie ad un gol del solito Lautaro Martinez che ha sigillato il punteggio per 0-1. Ad oggi, però, nei pensieri del tecnico piacentino ci sono solo gli svizzeri dello Young Boys, anche perché con un ulteriore successo i nerazzurri farebbero un balzo a 7 punti in classifica, aggiungendo di fatto un altro piccolo tassello all’obiettivo di rientrare tra le prime otto d’Europa.

Dall’altra parte gli svizzeri capitanati dal tecnico Magnin, i quali non se la stanno passando benissimo nel proprio campionato, essi sono infatti, al 10° posto in classifica dopo le prime 10 partite di campionato dove hanno totalizzato soltanto 10 punti. Non si può dire altrimenti nemmeno del cammino degli svizzeri in Champions League, dove questi ultimi hanno incassato due pesantissime sconfitte contro Aston Villa e Barcellona, incassando 8 gol e facendone 0, un dato che non potrà certo mettere paura alla difesa interista e che va velocemente rivisto, gli elvetici non vorranno rimanere sul fondo della classifica.

Dove vedere Young Boys-Inter in diretta Tv e Streaming

Young Boys-Inter sarà trasmessa in Tv e Streaming su Amazon Prime Video in esclusiva, in quanto la piattaforma ha acquisito i diritti televisivi del miglior match di Champions League in programma il mercoledì sera. Per seguire la gara, dunque, sarà necessario sottoscrivere l’abbonamento a Prime Video al costo mensile di 4,99.

Per quanto riguarda la diretta tv, Young-Boys-Inter sarà visibile scaricando l’app di Amazon Prime Video su una smart tv compatibile con il servizio oppure su una console di gioco come PlayStation o Xbox. Per quanto riguarda la diretta streaming, invece, si potrà assistere al match o accedendo al sito ufficiale o scaricando l’app su dispositivi mobili come pc, tablet o smartphone.

Young-Boys-Inter le ultimissime:

Negli Svizzeri, solito 4-1-2-1-2 con il centrocampo a rombo, dove una delle due mezzali sarà proprio, un ex Inter come Males che venne ingaggiato dai nerazzurri due stagioni fa per poi iniziare un giro di prestiti, al suo fianco Montiero con Niasse in mediana. Sulla trequarti agirà Ugrinic alle spalle della doppia punta Itten-Elia.



In casa Inter, Inzaghi, dovrà fare i conti con molti indisponibili di lusso come Acerbi, Zielinski, Calhanoglu e Asllani. In regia molto probabilmente a sostituire il turco ci sarà Barella, in un ruolo del tutto nuovo, ma che ha già mostrato di saper ricoprire contro la Roma, mentre ai suoi lati saranno chiamati agli straordinari Frattesi e Mkhitaryan. Davanti a rifiatare dovrebbe essere Thuram, con Taremi in coppia con Martinez.

Young-Boys-Inter Probabili Formazioni:

YOUNG BOYS (4-3-1-2): von Ballmoos; Athekame, Camara, Benito, Conte; Niasse, Males, Monteiro; Ugrinic; Itten, Elia. Allenatore: Magnin



INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, Bisseck, Bastoni; Darmian, Frattesi, Mkhitaryan, Barella, Dimarco; L. Martinez, Thuram. Allenatore: S. Inzaghi

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.