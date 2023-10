Dove vedere Union Berlino-Napoli in diretta TV, streaming, probabili formazioni e orario 24/10/2023

Dove vedere Union Berlino-Napoli, partita valevole per la 3° Giornata di Champions League. Il match si giocherà martedì 24 ottobre 2023 alle 21:00. La partita sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su Sky.

Il Napoli ritorna a giocare in Champions League e riparte dal successo convincente di ieri contro il Verona per 3-1. In Europa, gli azzurri vengono dalla buona prestazione contro un Real Madrid che però è uscito con i tre punti dalle mura del Maradona. Tutto è ancora possibile nel girone C dove gli azzurri voleranno a Berlino per affrontare l’Union.

La squadra in cui giocano gli ex Serie A, Bonucci e Gosens, non sta volando in acque tranquille in campionato. Non vince da più di un mese (l’ultimo successo è quello del 26 agosto contro il Darmstadt) e nella scorsa giornata è arrivato il KO interno contro lo Stoccarda. Una vera e propria crisi per la squadra allenata di Urs Fischer che adesso è a -2 dalla zona retrocessione.

Dove vedere Union Berlino-Napoli in diretta TV

Partita: Union Berlino-Napoli

Union Berlino-Napoli Data: 24 ottobre

24 ottobre Orario: 21:00

21:00 Canale tv: Sky , Canale 5

, Streaming: SKY GO

Union Berlino Napoli, match valido per la prima giornata di Champions League, sarà trasmesso in esclusiva su Sky che detiene i diritti dell’intera competizione. I canali sono Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (numero 252).

Sarà possibile visionare il match anche sull’app Sky Go, scaricabile per PC smartphone e tablet. Inoltre, è prevista la trasmissione in chiaro su Canale 5.

Dove ascoltare la radiocronaca di Union Berlino-Napoli

È possibile ascoltare la radiocronaca di Union Berlino -Napoli in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Union Berlino-Napoli, le ultimissime

L’Union schiera in campo il suo solito 3-5-2. Ronnow tra i pali e la difesa a tre formata da Doekhi, Knoche, Diogo Leite, da valutare le condizioni di Bonucci. In mediana, Tousart, Khedira e Haberer come centrali e sulle fasce spazio a Trimmel e Gosens. In attacco, il duo formato da Volland e Behrens.

Il Napoli risponde con un 4-3-3. A porta Meret e in difesa potrebbe trovare spazio Natan al fianco di Rrahmani e sulle corsie laterali ballottaggio tra Mario Rui e Olivera, con il portoghese favorito mentre dall’altro lato Di Lorenzo. Per il centrocampo, chance europea per Cajuste con Lobotka e Zielinski. In avanti, Politano, Raspadori e Kvaratskhelia.

Union Berlino-Napoli, le probabili formazioni

UNION BERLINO (3-5-2): Ronnow; Doekhi, Knoche, Diogo Leite; Trimmel, Tousart, Khedira, Haberer, Gosens; Volland, Behrens.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.