Dove vedere Udinese-Inter in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 1-5-2022

Dove vedere Udinese-Inter, 35° Giornata di Serie A, Domenica 1 Maggio 2022 alle 18:00. Il match della Dacia Arena di Udine sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

Sarà tutto o niente per l’Inter.

La gara della Dacia Arena, contro una grande avversaria come l’Udinese, sarà un crocevia cruciale per le ambizioni scudetto della squadra nerazzurra che dopo la sconfitta contro il Bologna ha disperato bisogno dei tre punti.

L’Udinese di Cioffi si è dimostrata squadra arcigna e nelle ultime settimane si è confermata tra le rose più in forma di questo finale di stagione.

La vittoria per 4-0 in casa di un difficilissimo avversario come la Fiorentina, rende giustizia al momento di forma dei bianconeri e alla grande qualità di questa squadra.

La sconfitta contro il Bologna, invece, ha minato le certezze di un’Inter che si ritrova ufficialmente al secondo posto in classifica, con il compito di dover rincorrere.

Non essendo più padrona del proprio destino, non sono più ammessi errori e la squadra Inzaghi non può più sbagliare.

Come vedere Udinese-Inter in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Udinese-Inter

: Udinese-Inter Data : Domenica 1 Maggio 2022

: Domenica 1 Maggio 2022 Orario : 18:00

: 18:00 Canali TV : DAZN (app e sito)

: DAZN (app e sito) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere la sfida tra l’Udinese di Gabriele Cioffi e l’Inter di Simone Inzaghi, il 1 Maggio 2022, alle ore 18:00 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Per poter guardare la partita Udinese Inter in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Udinese Inter, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Udinese-Inter

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Udinese-Inter in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Udinese-Inter

L’Udinese gioca con un 3-5-2 che non prevede grandi cambiamenti rispetto alla sfida vinta contro la Fiorentina.

Silvestri sarà il portiere designato con la difesa composta da Becao, Pablo Mari e N.Perez.

Gli esterni saranno Molina e Udogie con Pereyra, Walace e Arslan a centrocampo.

In attacco Deulofeu e Success.

Formazione speculare per l’Inter che metterà in campo l’attacco composto da Lautaro Martinez e Dzeko.

Darmian e Perisic giocheranno sugli esterni, mentre a centrocampo ci saranno Barella, Vidal e Brozovic.

In difesa, davanti ad Handanovic che tornerà in porta, ci saranno Skriniar, De Vrij e D’Ambrosio.

Le probabili formazioni di Udinese-Inter

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Mari, N. Perez; N. Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Success. Allenatore: Cioffi.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, D’Ambrosio; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, L. Martinez. Allenatore: S. Inzaghi.