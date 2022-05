Dove vedere Torino-Roma in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 20-5-2022

Dove vedere Torino-Roma, 38° Giornata di Serie A, Venerdì 20 Maggio 2022 alle 20:45. Il match dello Stadio Olimpico di Torino sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

Sarà un’ultima giornata cruciale per il campionato della Roma che, nonostante il grande impegno per la finale di Conference League, che sancirà il possibile accesso in Europa League, dovrà meritarsi sul campo un posto tra le prime 7 d’Italia.

Mancano solo 90 minuti e i giallorossi sono padroni del proprio destino avendo un punto di vantaggio rispetto ad Atalanta e Fiorentina, sconfitte nel precedente impegno.

In caso di vittoria, sarebbe certa la qualificazione in Europa League e il sesto posto in classifica, ma in caso di sconfitta o pareggio, sarà cruciale scoprire i risultati delle due avversarie, che giocheranno 24 ore dopo, per sancire la classifica della Roma.

Imperativo, dunque, vincere contro un Torino che ha condotto un buon campionato e che vorrà vincere per tenere il proprio piazzamento nella top 10 del campionato, dimostrando quando di buono è stato fatto da Juric durante la sua prima stagione.

Il match che aprirà l’ultima giornata di Serie A, sarà già cruciale e adrenalinico.

Come vedere Torino-Roma in Diretta TV e Streaming Live

Come vedere Torino-Roma in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Torino-Roma

: Torino-Roma Data : Venerdì 20 Maggio 2022

: Venerdì 20 Maggio 2022 Orario : 20:45

: 20:45 Canali TV : DAZN (app e sito)

: DAZN (app e sito) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere la sfida tra il Torino di Ivan Juric e la Roma di Josè Mourinho, il 20 Maggio 2022, alle ore 20:45 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Per poter guardare la partita Torino Roma in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Torino Roma, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Torino-Roma

Dove ascoltare la Radiocronaca di Torino-Roma

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Torino-Roma in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Torino-Roma

Ultima partita dell’anno per il Torino e per la Roma che si sfideranno allo Stadio Olimpico di Torino.

Il Torino di Juric schiererà un 3-4-2-1 con il Gallo Bellotti titolare in quella che potrebbe essere l’ultima partita in maglia granata.

Lo sarà sicuramente per Brekalo, che non verrà riscattato a causa del suo rifiuto di prolungare la permanenza in granata, che giocherà sulla trequarti con Praet.

Ola Aina e Vojvoda giocheranno sugli esterni con Lukic e Ricci al centro del centrocampo.

Berisha sarà il portiere designato con Izzo, Zima e Rodriguez a completare il trio difensivo.

La Roma, invece, prevede alcuni cambiamenti rispetto alla formazione tipo con Rui Patricio in porta, Ibanez e Mancini in difesa con Kumbulla a sostituire Smalling.

Spinazzola giocherà di nuovo dal primo minuto con Maitland-Niles a sostituire Karsdorp.

Cristante e Veretout saranno i titolari sulla mediana con Lorenzo Pellegrini e Carles Perez sulla trequarti, con Zaniolo in panchina e Mkhitaryan che non sarà rischiato in vista della finale di Conference League.

Nessun dubbio su Abraham, giocherà titolare dal primo minuto.

Le probabili formazioni di Torino-Roma

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Zima, Rodriguez; Aina, Lukic, Ricci, Vojvoda; Praet, Brekalo; Belotti. Allenatore: Ivan Juric.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Ibanez, Mancini, Kumbulla; Maitland-Niles, Cristante, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Perez; Abraham. Allenatore: Josè Mourinho.