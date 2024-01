Dove vedere Torino-Napoli in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 07-01-2024

La partita si giocherà allo stadio “Olimpico” di Torino, domenica 7 gennaio alle ore 15:00. Il match sarà visibile in Diretta tv su Sky Sport e in Streaming su Dazn. Altre opzioni di Streaming saranno quelle offerte da Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita e quella di Now Tv, la quale consentirà ai propri utenti attraverso l’attivazione del pass sport di accedere ai contenuti calcistici di Sky.

L’unica vera e propria nota dolente dello scorso mese di dicembre è arrivata nell’ultimo turno che ha chiuso il 2023 del Torino, nel corso del quale i granata si sono fermati nella trasferta di Firenze persa contro la Fiorentina per 1-0. Prima di quest’ultima, infatti, gli uomini di Juric erano riusciti a collezionare 2 pareggi contro Udinese e Frosinone e ulteriori 2 vittorie contro Atalanta e Empoli. Juric spera, dunque, di poter attingere da un’immediata reazione dei suoi, nel tentativo di smuovere ancora la parte sinistra della classifica e portarsi a poche lunghezze dalla zona Europa.

Una reazione se l’aspetta anche Walter Mazzarri che, in attesa di rinforzi in arrivo dal mercato, deve assolutamente far sì che il suo Napoli possa iniziare una striscia positiva di risultati che attuino la risalita degli azzurri in campionato. Le ultime uscite azzurre, infatti, non hanno lasciato presagire nulla di buono all’allenatore toscano, il quale ha visto la propria squadra uscire amaramente dalla Coppa Italia per 4-0 contro il Frosinone per continuare successivamente il trend negativo in campionato con la sconfitta di Roma e il pareggio interno contro il Monza. Un elemento a favore del Napoli potrebbe essere proprio il ritorno a giocare in trasferta, visto che gli azzurri, escluse le ultime due gare lontane dal Maradona, erano riusciti ad ottenere ben 4 vittorie consecutive da ospiti.

Dove vedere Torino-Napoli in Diretta Tv e Streaming

Partita : Torino-Napoli

: Torino-Napoli Data: 7 gennaio

7 gennaio Orario: 15:00

15:00 Diretta Tv : Sky Sport

: Sky Sport Streaming: Dazn, SkyGo, Now Tv e Tim Vision

Torino-Napoli sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà visibile anche su Sky, dove verrà a messa a disposizione tramite SkyGo.

Lo streaming del match, oltre che su Dazn, potrà essere accessibile anche dalla piattaforma Now Tv, la quale consente a tutti i propri utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento al Pass Sport dal costo di 9,99 di poter accedere ai contenuti Sky e di conseguenza alla visione della gara.

La partita Torino-Napoli potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Torino-Napoli le ultimissime:

Juric si affiderà come di consueto al suo 3-4-2-1, con Djidji che dovrebbe tornare ad occupare la posizione di braccetto di sinistra della retroguardia al fianco di Buongiorno e Rodriguez. Sugli esterni a sinistra Vojvoda si contende una maglia da titolare con Lazaro, mentre dalla parte opposta resta inamovibile Bellanova. In mezzo al campo agiranno Tameze e Ilic, incaricati di valorizzare al meglio i movimenti delle due punte Zapata e Sanabria.

Dall’altra parte Mazzarri sorride a metà, c’è, infatti, il recupero di Politano che torna a disposizione, ma peseranno comunque le assenze di Osimhen e Anguissa impegnati in Coppa d’Africa. In porta Gollini sostituirà Meret dopo l’infortunio della scorsa settimana. In difesa non è convocato Ostigaard, dunque Rrahamani e Juan Jesus saranno i prescelti come centrali, con Mario Rui e Di Lorenzo larghi. La novità a centrocampo sarà l’impiego di Cajuste dal 1’ con Lobotka e Zielinski vicini. Davanti potrebbe essere il momento di Simeone, che dopo le parole al miele di Mazzarri è pronto a caricarsi il peso dell’attacco sulle spalle.

Torino-Napoli probabili formazioni:

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Tameze, Vojvoda; Vlasic; Zapata, Sanabria.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus , Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.