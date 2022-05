Dove vedere Torino-Napoli in diretta TV e streaming, probabili formazioni e orario 7-5-2022

Dove vedere Torino-Napoli, match valido per la 36° giornata di Serie A. La partita si giocherà sabato 7 maggio alle 15:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Torino – Napoli sarà visibile in diretta Streaming su DAZN. Inoltre, per visionare il match, sarà possibile il collegamento alla Smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Il sabato della trentaseiesima giornata di Serie A si apre con l’incontro tra Torino e Napoli. Due squadre che non hanno più nulla da dare in questo campionato. Il Toro attualmente è decimo e a 47 punti con la salvezza guadagnata già da un pezzo. La squadra di Ivan Juric ha realizzato un campionato davvero importante.

Nello scorso turno si è imposta per 3-1 sul campo dell’Empoli dove una super tripletta di Belotti ha rimontato lo svantaggio iniziale di Zurkowski. Prima ancora, il Toro aveva fermato l’Atalanta in un pirotecnico 4-4. Anche il Napoli, invece, ha raggiunto il suo obbiettivo stagione ma non manca la frustrazione.

Gli azzurri erano dentro alla lotta scudetto ma la sconfitta ad Empoli ha ribaltato tutto. Nello scorso turno la squadra di Luciano Spalleti ha asfaltato il Sassuolo in casa con un roboante 6-1. Proprio la vittoria contro i neroverdi ha permesso ai partenopei di conquistare la Champions League con largo anticipo, anche se i tifosi si aspettavano qualcosa in più per la lotta scudetto.

All’andata, al Maradona, il Napoli ha sofferto non poco contro un Torino ben organizzato. I partenopei, però, sono riusciti a vincere per 1-0 grazie all’incornata di Osimhen che ha segnato di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Dove vedere Torino-Napoli in diretta TV e streaming

Partita: Torino-Napoli

Torino-Napoli Data: 7 maggio

7 maggio Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre)

Streaming: DAZN

Torino Napoli, match della 36° giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Inoltre, sarà possibile vedere il match anche su DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre).

Torino – Napoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Torino – Napoli in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Torino Napoli è a cura di Edoardo Testoni affiancato da Simone Tiribocchi al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Dove ascoltare Torino-Napoli in radiocronaca

La radiocronaca di Torino-Napoli sarà disponibile, a partire dalle 15.00, sulle frequenze di Rai Radio Uno e Radio Kiss Kiss Italia.

Torino-Napoli, le ultimissime

Il Torino scende in campo con un 3-4-2-1. Berisha a porta e davanti a lui la difesa a tre con Djidji, Bremer e Rodriguez. Per il centrocampo granata dovrebbero esserci Singo e Ricci assieme a Mandragora e Vojvoda. Sulla trequarti Brekalo e Praet dietro la punta Belotti.

4-3-2-1 per il Napoli di Spalletti. Ospina a porta e la difesa con i centrali Rrahmani e Koulibaly mentre sulle fasce spazio a Di Lorenzo e Mario Rui. Per il centrocampo, Lobotka è ancora out per questo motivo che ci saranno Anguissa e Fabian Ruiz. Sulla trequarti il trio Lozano, Mertens ed Insigne dietro l’unica punta Osimhen.

Torino-Napoli, le probabili formazioni

TORINO (3-5-2): Berisha; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci, Mandragora, Vojvoda; Brekalo, Praet; Belotti

NAPOLI (4-3-2-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, F. Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen