Torino Juventus, dove vedere il match valido per la 10ª giornata di Serie A. La partita si giocherà sabato 15 ottobre alle 15:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Torino – Juventus sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e su Sky Q per gli abbonati al pacchetto “Mondo DAZN.

La decima giornata si apre subito con un big match: il derby della Mole tra Torino e Juventus. I bianconeri ci arrivano non nel loro migliore momento. La sconfitta contro il Maccabi Haifa in Champions League, ma soprattutto quella in campionato contro il Milan a San Siro, ha complicato le cose per Max Allegri che potrebbe rischiare parecchio.

Non rosea neanche la situazione del Torino di Ivan Jurić. Per i granata solamente un pareggio nelle ultime quattro partite, l’ultimo contro l’Empoli. Prima di questo tre sconfitte consecutive contro Inter, Sassuolo e Napoli. Il Toro adesso ha la possibilità di giocarsi tutto nella stracittadina che non è mai una partita scontata.

Torino Juventus, dove vederla in diretta TV e streaming

Partita: Torino-Juventus

Torino-Juventus Data: 15 ottobre

15 ottobre Orario: 15:00

15:00 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Torino Juventus, match della 10ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Torino – Juventus sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Torino– Juventus in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Torino Juventus è a cura di Stefano Borghi affiancato da Massimo Gobbi al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Torino Juventus, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Torino-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Torino Juventus, le ultimissime

3-4-2-1 per il Torino. A porta Milinkovic-Savic e la difesa con Djidji, Buongiorno e Rodriguez. In mediana i centrali Lukic e Linetty mentre sulle fasce Singo con Vojvoda. Sulla trequarti Radonjic e Vlasic dietro la punta Sanabria.

Max Allegri risponde con un 4-4-2. Szczesny tra i pali e la difesa con i centrali Bremer e Bonucci e come terzini Danilo e Alex Sandro. Centrocampo a quattro quello bianconero con Cuadrado, Paredes, Rabiot e Kostic. In attacco le due punte Vlahovic e Milik.

Torino Juventus, le probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Vojvoda; Radonjic, Vlasic; Sanabria.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik.

Torino Juventus, precedenti e statistiche

Torino e Juventus si sono affrontate complessivamente 181 volte. Le vittorie sono nettamente a favore dei bianconeri e sono 89 contro le 44 del Torino mentre 48 i pareggi. L’ultimo precedente dello scorso anno è terminato 1-0 per la Juventus con la rete di Manuel Locatelli.