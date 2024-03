Dove vedere Torino-Fiorentina in diretta TV, streaming, probabili formazioni e orario 02/03/2024

Dove vedere Torino-Fiorentina, partita valida per la 27ª di Serie A in programma sabato 2 marzo 2024 allo Stadio Olimpico Grande Torino alle 20:45.

Sabato 2 marzo alle ore 20:45 allo stadio Olimpico Grande Torino si disputerà l’anticipo serale della 27ª giornata di Serie A. Una classifica del nostro campionato: Torino-Fiorentina. La squadra piemontese dopo un buon inizio anno viene da 2 sconfitte consecutive patite con le romane che hanno assopito i sogni europei. La squadra di Ivan Juric galleggia a metà classifica con 36 punti, distante 5 punti dalla prossima avversaria.

La Fiorentina infatti con 41 punti occupa la settima piazza ed è reduce dalla splendida vittoria in rimonta contro la Lazio. Tre punti fondamentali che hanno rilanciato prepotentemente la squadra di Italiano verso i piani nobili della Serie A. La sfida contro il Torino, non è chiaramente un match che profuma di Europa, ma sicuramente può rappresentare l’ultima spiaggia per i granata e confermare le potenzialità e la continuità dei risultati viola.

Dove vedere Torino-Fiorentina in diretta TV e streaming:

Torino-Fiorentina sarà visibile sia su DAZN che su Sky. Il match valido per la 27ª giornata di Serie A sarà trasmesso da chi ha l’esclusiva del massimo campionato fino al 2029, ma anche chi ha possibilità di vedere solo 3 partite a giornata.

Torino-Fiorentina sarà visibile su DAZN con la telecronaca di Riccardo Mancini e Massimo Gobbi. Su Sky invece ci sarà la coppia Andrea Marinozzi- Lorenzo Minotti.

Torino-Fiorentina: precedenti e curiosità

Torino e Fiorentina è una classica del nostro campionato di Serie A, unite dalla rivalità per l’altra squadra sulle rive del Po. Nella massima serie si sono affrontate 150 volte, con leggerissimo vantaggio granata: 50 vittorie a 49, 50 invece i pareggi. Uno score sorprendente se si considera gli ultimi 30 anni del torello, lontano dalle glorie passate.

In terra piemontese la Fiorentina in Serie A risulta la vittima preferita del Torino. I granata infatti hanno vinto per ben 40 volte, l’ultima delle quali nel gennaio 2022 con un rotondo 4-0. I viola sono usciti vittoriosi in 13 occasioni, l’ultima nel marzo del 2018 quando si imposero per 2-1 con un rigore nei minuti finali. Nella passata stagione la sfida è terminata in pareggio, 1-1, firmato da Jovic e Sanabria. Complessivamente in 74 match giocati a Torino, 21 sono stati i pareggi.

Torino-Fiorentina, è anche la partita del Gallo Belotti, ex capitano granata, idolo dei bambini granata. Da avversario non è mai riuscito a battere la sua ex squadra e neanche a segnare. Sicuramente ci vorrà provare, come nella passata stagione con la maglia della Roma, in cui decise di prendere il pallone per calciare un rigore che beffardamente si stampò sul palo. La curiosità di come reagirà la tifoseria è tanta: c’eravamo tanti amati a volte porta del rancore.

Torino-Fiorentina: probabili formazioni

Il mister del Torino, Ivan Juric, alla presentazione della sfida Torino- Fiorentina ha confermato il ritorno di capitan Buongiorno, in una difesa che ultimamente ha ballato troppo, colpa anche per l’amnesie del gigante schierato in porta. Il tecnico granata ha definito la sfida decisiva per le ultime speranza europee. Di conseguenza con le ultime 2 sconfitte, dovrebbe modificare il centrocampo, con il ritorno di Linetty e di Ilic tra i titolari.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria. All. Juric.

Dall’altra parte il mister della Fiorentina, Vincenzo Italiano ha dichiarato prima della sfida Torino-Fiorentina, che non firmerebbe per il solito settimo posto, l’asticella deve essere alzata, come un trofeo del resto. I viola vogliono vincere e dare continuità al risultato ottenuto contro la Lazio. La formazione, forse per la prima volta da quando è sulla panchina viola dovrebbe essere confermata. Sarebbe la prima volta in assoluto, su oltre 115 volte.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. All. Italiano.