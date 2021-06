Dove vedere Svizzera-Turchia in Diretta TV e Streaming: Probabili formazioni e orario 20-6-2021

Dove vedere Svizzera-Turchia, 3° giornata Gruppo A Euro 2020, domenica 20 giugno alle 18:00. La partita Svizzera-Turchia sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su Sky Sport 253, Sky Go e Now Tv.

Svizzera e Turchia si affrontano a Baku, domenica alle 18:00, nella terza e ultima giornata del Gruppo A di Euro 2020. Agli svizzeri serve una vittoria, con contemporanea sconfitta del Galles contro l’Italia, per accedere agli ottavi di finale. Ai turchi, invece, le cui speranze di passaggio del turno sono letteralmente appese ad un filo, serve un ampio successo contro gli elvetici per sperare di avanzare alla fase a eliminazione diretta come una delle migliori quattro terze della competizione. Il pareggio, ovviamente, non serve a nessuna delle due.

Svizzera-Turchia, 3° giornata Gruppo A Euro 2020.

Le ultime sulle formazioni di Svizzera e Turchia

Per quanto riguarda le formazioni, Petkovic dovrebbe schierare i suoi con un articolato 3-4-2-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Sommer in porta. Davanti a lui, Elvedi, Schär e Akanji. Centrocampo a quattro con Mbabu, Zakaria, Xhaka e Zuber. Sulla trequarti, Shaqiri ed Embolo. In attacco, l’unica punta, Gavranovic.

Gunes dovrebbe invece optare per il 4-1-4-1. Cakir quindi in porta con, a fargli da schermo, Celik, Soyuncu, Demiral e Müldür. Davanti alla difesa Yokuslu con, sulla linea di centrocampo, Karaman, Yazici, Tufan e Calhanoglu. Davanti, l’unico perno offensivo, Ylmaz.

Probabili formazioni Svizzera-Turchia

Svizzera (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Mbabu, Zakaria, Xhaka, Zuber; Shaqiri, Embolo; Gavranovic.

Turchia (4-1-4-1): Cakir; Celik, Soyuncu, Demiral, Müldür; Yokuslu; Karaman, Yazici, Tufan, Calhanoglu; Burak Yilmaz.

Come vedere Svizzera-Turchia in diretta TV e Streaming

Partita: Svizzera-Turchia

Data: domenica 20 giugno 2021

Orario: 18:00

Canali Tv: Sky Sport 253

Streaming: Sky Go, Now Tv

Svizzera-Turchia sarà visibile, a partire dalle 18:00, sulla piattaforma satellitare Sky al canale Sky Sport 253. Via streaming, invece, il match tra rossocrociati ed ottomani sarà visibile mediante gli appositi servizi offerti da Sky Go e Now Tv.

Precedenti e statistiche

Considerando solo i match disputati nella fase finale di una competizione internazionale (Mondiali ed Europei), quella di domenica pomeriggio sarà la seconda volta in assoluto in cui Svizzera e Turchia si affrontano. L’ultimo, nonché unico precedente tra le due formazioni, risale infatti a Svizzera-Turchia 1-2 dell’11 giugno 2008 (fase a gironi Euro 2008).

Migliori Bookmakers AAMS