Dove vedere Spezia-Milan in Diretta TV e Streaming – Probabili Formazioni 25-09-2021

Dove vedere Spezia-Milan, 6° giornata di Serie A, sabato 25 settembre ore 15.00. La partita Spezia sarà trasmessa in Diretta Streaming su DAZN.

Anticipo della 6° giornata di campionato quello tra Spezia e Milan, che si affronteranno sabato 25 settembre alle ore 15.00.

Lo Spezia di Thiago Motta ha sfiorato il successo contro la Juventus e ora vuole i 3 punti contro il Milan.

I rossoneri guidati da Stefano Pioli, dopo il successo per 2-0 contro il Venezia, vogliono continuare la loro striscia di risultati positivi.

Zona salvezza e testa della classifica, nel più classico dei testacoda Spezia e Milan si presenteranno motivate alla 6° partita di questo campionato. Entrambe le formazioni dovranno gestire bene le energie, infatti sono reduci dal turno infrasettimanale e giocare ogni 3 giorni non è facile per nessuno.

Dove vedere Spezia-Milan in Diretta TV e Streaming Live:

Partita: Spezia-Milan

Spezia-Milan Data: Sabato 25 Settembre 2021 – Alberto Picco

Sabato 25 Settembre 2021 – Alberto Picco Orario: 15.00

15.00 Canali TV: – DAZN

– DAZN Streaming: DAZN(App e Sito web su pc, smartphone, tablet, console)

Spezia-Milan, valida per la 6° giornata di Serie A, sarà trasmessa in Diretta Tv e in streaming su DAZN

Si potrà guardare Spezia-Milan in Diretta Streaming attivando un abbonamento su DAZN.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere Spezia-Milan in diretta streaming utilizzando l’App dedicata per smartphone, tablet, Playstation 4 e Smart TV oppure direttamente tramite browswer sul sito web.

Ci sono vari dispositivi compatibili e abilitati per scaricare l’App DAZN come Smart TV, smartphone, tablet, Pc e Notebook.

Se non si possiede una Smart Tv si può collegare alla tv un Android Box, Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick e scaricare l’App DAZN. Inoltre sono compatibili con DAZN anche le console PlayStation 4 o Xbox.

E’ possibile vedere Spezia-Milan in diretta streaming su pc, smartphone e tablet scaricando l’app DAZN oppure collegandosi al sito ufficiale.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Spezia-Milan:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Spezia-Milan diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Spezia-Milan:

Thiago Motta potrebbe confermare il 4-2-3-1 visto all’opera contro la Juventus. In attacco il favorito sembra essere Nzola, il quale dovrebbe prendere il posto di Antiste. Verde, Maggiore e Gyasi sarà il trio dei trequartisti alle spalle dell’attaccante dello Spezia. Tra i pali ci sarà il confermato Zoet, mentre la linea a 4 sarà formata in difesa da Amian, Hristov, Nikolaou e Bastoni.

Stefano Pioli dovrà valutare le situazioni di alcuni calciatori vicini al rientro come Kjaer, calabria, Giroud e Ibrahimovic. Tomori, Kessie e Saelemaekers questa volta dovrebbero giocare dall’inizio, però occhio a Florenzi. Kalulu sarà confermato titolare ancora una volta. Diaz, Leao e Rebic saranno costretti nuovamente agli straordinari.

Probabili formazioni Spezia-Milan:

SPEZIA (4-2-3-1): Zoet; Amian, Hristov, Nikolaou, S. Bastoni; Ferrer, Bourabia; Verde, Maggiore, Gyasi; Nzola.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, A. Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Díaz, Rafael Leão; Rebic.

Precedenti e statistiche di Spezia-Milan:

Si registrano 3 vittorie per lo Spezia e una per il Milan. L’ultimo successo dei padroni di casa fu nella scorsa stagione. Fu un per 2-0 con le reti di Maggiore e Bastoni. L’ultima vittoria del Milan risale al 1921 grazie ad una doppietta di Papa. Per lo Spezia gol di Calzolari.

