Dove vedere Spezia-Juventus in Diretta TV e Streaming – Probabili Formazioni 22-09-2021

Dove vedere Spezia-Juventus, 5° giornata di Serie A, mercoledì 22 settembre ore 18:30. La partita Spezia-Juventus sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

Mercoledì allo stadio Alberto Picco lo Spezia ospita la Juventus nella partita valevole per la quinta giornata di Serie A, primo turno infrasettimanale della stagione.

Gli spezzini hanno conquistato 4 punti nelle prime 4 uscite della stagione, mentre i bianconeri sono clamorosamente al terzultimo posto in classifica e ancora a secco d successi in campionato.

Nell’ultimo turno di campionato, lo Spezia ha ottenuto la sua prima vittoria in campionato in trasferta andando a vincere 2-1 al Penzo di Venezia al fotofinish. La squadra di Thiago Motta, adesso, vuole approfittare del momento di grossa difficoltà dei bianconeri e regalarsi una prestigiosissima vittoria davanti ai suoi tifosi.

La Juventus, invece, ha pareggiato contro il Milan domenica sera, facendosi rimontare ancora una volta. Il successo in Champions League ha solo illuso la Vecchia Signora che continua a mostrare segni di debolezza in campionato, soprattutto nella ripresa delle partite. Contro i liguri, la Juventus sa di non poter proprio sbagliare.

Dove vedere Spezia-Juventus in Diretta TV e Streaming Live

Partita: Spezia-Juventus

Spezia-Juventus Data: Mercoledì 22 settembre

Mercoledì 22 settembre Orario: 20:45

20:45 Canali TV: DAZN con Smart TV o canale 409 del Digitale terrestre

DAZN con Smart TV o canale 409 del Digitale terrestre Streaming: DAZN (App e Sito web su pc, smartphone, tablet, console)

Spezia-Juventus, partita valevole per la 5° giornata di Serie A, sarà

rasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN con la telecronaca di Stefano Borghi e commento tecnico di Massimo Ambrosini

Si potrà guardare:

Gli abbonati a DAZN potranno vedere Spezia-Juventus in diretta streaming utilizzando l’App dedicata per smartphone, tablet, Playstation 4 e Smart TV oppure direttamente tramite browswer sul sito web.

Ci sono vari dispositivi compatibili e abilitati per scaricare l’App DAZN come Smart TV, smartphone, tablet, Pc e Notebook.

Se non si possiede una Smart Tv si può collegare alla tv un Android Box, Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick e scaricare l’App DAZN. Inoltre sono compatibili con DAZN anche le console PlayStation 4 o Xbox.

E’ possibile vedere Spezia-Juventus in diretta streaming su pc, smartphone e tablet scaricando l’app DAZN oppure collegandosi al sito ufficiale.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Spezia-Juventus

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Spezia-Juventus diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Spezia e Juventus

Thiago Motta non dovrebbe fare grossi cambiamenti rispetto alla formazione che ha battuto il Venezia. Sarà 4-3-3 per lo Spezia con Zoet in porta, in difesa Amian, Erlic, Nikolaou e Ferrer, a centrocampo Maggiore si sistemerà nel mezzo con Sala e Bastoni a fare da mezzali. In attacco il tridente sarà composto da Verde, Antiste e Gyasi.

Rispetto al pareggio col Milan, Allegri dovrebbe optare per qualche cambio nell’undici titolare. Juventus che si sistemerà col 4-4-2 con Szczesny tra i pali, Danilo, De Ligt, favorito su Bonucci, Chiellini ed Alex Sandro in difesa, a centrocampo confermati Bentancur e Locatelli come centrali, mentre sulle fasce spazio a Cuadrado e Rabiot. In avanti a far coppia con Dybala ci sarà Chiesa che sostituirà l’acciaccato Morata.

Probabili formazioni Spezia-Juventus

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Amian, Erlic, Nikolaou, Ferrer; Sala, Maggiore, Bastoni; Verde, Antiste, Gyasi. All. Thiago Motta

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Chiesa. All. Allegri

Precedenti e statistiche di Spezia-Juventus

I precedenti tra Spezia e Juventus sorridono ai bianconeri di Torino che con i liguri ha perso solo una volta in 4 partite. Lo scorso anno la Juventus si impose sia all’andata che al ritorno, vincendo in casa dello Spezio per 4-1, con la sfida che allora si giocò a Cesena a causa dei lavori di ristrutturazione del Picco.

L’unico successo spezzino risale agli anni della Serie B, con i liguri che si imposero 3-2, ma a Torino. Al Picco la partita finì, invece, con il risultato di 1-1 e giocatasi il 27 gennaio 2007.

Dopo aver vinto in trasferta, lo Spezia è conscio di dover vincere anche in casa per costruire la propria salvezza. In queste prime quattro giornate, i liguri hanno giocato solo una volta davanti ai propri tifosi, ovvero lo scorso 12 settembre quando hanno perso 1-0 contro l’Udinese. Nell’ultimo campionato tra le mura amiche lo Spezia ha conquistato 22 punti dei 39 totali e sa dunque molto bene quanto sia importante il fattore campo per salvarsi.

Un pareggio ed una sconfitta, invece, per la Juventus lontana dallo Stadium in questo avvio di campionato ancora senza successi. I bianconeri si fanno rimontare troppo spesso e con troppa facilità e dovranno evitare nuove distrazioni che possono costare caro ancora una volta. Nello scorso campionato, infatti, la Juventus ha deluso lontano da Torino con sole 9 vittorie in 19 partite.

Migliori Bookmakers AAMS