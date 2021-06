Dove vedere Spagna-Svezia in Diretta TV e Streaming: Probabili formazioni e orario 14-6-2021

Dove vedere Spagna-Svezia, prima giornata del gruppo E di Euro 2020, in programma domani 14 giugno a partire dalle ore 21:00. La gara verrà trasmessa in chiaro da Rai 1 e a pagamento da Sky calcio.

Spagna-Svezia è la gara che inaugura il gruppo E degli Europei di calcio. Le “Furie rosse” allenate da Luis Enrique arrivano a questo appuntamento tra le mille incognite legate al Covid, che ha fermato Busquets e Diego Llorente. Non se la passa tanto meglio il collega Andersson, che dopo aver dovuto rinunciare ad Ibrahimovic per un infortunio al ginocchio, deve lasciare fuori anche Kulusevski e Svanberg, entrambi contagiati. Quella a cui assisteremo domani è una gara che si è già ripetuta nei gironi di qualificazione a questa kermesse, dove a prevalere è stata una volta la Spagna, con un secco 3-0 nella gara casalinga dell’andata. Mentre in Svezia è finita 1-1.

Logo Euro 2020: immagine presa dall’account Twitter della UEFA

Le ultime sulle formazioni di Spagna-Svezia

Come detto in precedenza, le due squadre devono fare i conti con i problemi legati al Covid. Se la Spagna deve rinunciare a un leader tecnico come Busquets, la Svezia deve fare a meno di due dei suoi maggiori talenti: Svanberg e Kulusevski.

Gli iberici si schiereranno col 4-3-3 di marca Luis Enrique: Simòn in porta; in difesa ci saranno Azpilicueta e Gayà sugli esterni, con Pau Torres e Laporte al centro; mediana di gran qualità con Thiago, Rodri e Fabiàn che saranno di supporto al tridente d’attacco formato da Dani Olmo, Gerard Moreno e Ferràn Torres.

La Svezia risponde con un 4-4-2 schierando Olsen in porta; Lustig, Danielsson, Lindelöf, Bengtsson in difesa; Claesson, Larsson, Olsson, Forsberg a centrocampo; la coppia Quaison, Berg in attacco.

Probabili formazioni Spagna-Svezia

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Gayà; Thiago Alcántara, Rodri, Fabian Ruiz; Dani Olmo, Gerard Moreno, Ferran Torres. CT: Luis Enrique

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Danielsson, Lindelöf, Bengtsson; Claesson, Larsson, Olsson, Forsberg; Quaison, Berg. CT: Andersson

Dove vedere Spagna-Svezia in diretta tv e streaming

Partita: Spagna-Svezia

Spagna-Svezia Data: 14 giugno 2021

14 giugno 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport

La partita Spagna-Svezia sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro, da Rai 1. Sky calcio offrirà gli stessi contenuti ai suoi abbonati, a pagamento. La pay-tv mette a disposizione la piattaforma streaming Now Tv, mentre la Rai propone gli stessi contenuti sul sito Rai Play, che necessita di registrazione.

Spagna-Svezia: i precedenti

Oltre alle gare di qualificazione a questi Europei, già menzionate, Spagna e Svezia si sono affrontate nella medesima rassegna nel lontano 2008, Europei in Austria e Svizzera, dove a prevalere furono gli iberici col punteggio di 2-1. Incontri anche in due fasi finali di un Mondiale: nel 1950 prevalsero gli scandinavi, mentre nel ’78 toccò alla Spagna (gol di Asensi).

