La partita Spagna-Germania si giocherà allo stadio “MHPArena” di Stoccarda, venerdì 5 luglio, alle ore 18:00. Il match sarà visibile in Diretta Tv su Sky Sport e su Rai 2, mentre le alternative streaming saranno rappresentate, oltre che da Rai Play e SkyGo, anche da Now Tv Sport, piattaforma dove tutti gli utenti che avranno sottoscritto un abbonamento, avranno accesso a tutti i contenuti Sky.

Dove vedere Spagna-Germania in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 5-07-2024.

Il primo big match dei quarti di finale degli Europei 2024 si terrà venerdì 5 luglio con la Spagna che si giocherà il passaggio al turno successivo con i padroni di casa della Germania.

Le Furie Rosse non hanno deluso le aspettative e hanno totalmente annichilito la Georgia agli ottavi di finale per 4-1, nonostante l’autogol di LeNormand che aveva portato in svantaggio gli uomini di De La Fuente. Il test contro la Germania consacrerà o smentirà il potenziale dei ragazzi spagnoli, i quali cercheranno di imporre ancora una volta la propria dote tecnica e la propria filosofia di calcio per eliminare i padroni di casa dal torneo.

Dall’altra parte la Germania di Nagelsmann, che dopo aver superato il test contro la Danimarca, non senza qualche spavento come il gol di Andersen, poi annullato, che aveva portato i danesi in vantaggio sull’ora di gioco è riuscita con i gol di Havertz e Musiala a chiudere definitivamente la pratica ed approdare alla fase successiva. Proprio come la Spagna anche la Germania cercherà ancora una volta di far leva su propri giovani di talento per scardinare la difesa avversaria e proseguire sulle orme del proprio obiettivo di voler vincere la coppa in casa propria.

Dove vedere Spagna-Germania in diretta Tv e Streaming

Spagna-Germania sarà visibile in diretta tv su Sky, con i canali di riferimento che saranno Sky Sport Uno (201) e Sky sport 4k (213). Inoltre, il match sarà trasmesso in chiaro su Rai 2.

L’alternativa streaming sarà rappresentata da Now Tv, piattaforma sulla quale, attraverso il proprio abbonamento, sarà possibile accedere a tutti i contenuti Sky, sottoscrivendo l’abbonamento al Pass Sport dal costo di 9,99 euro al mese. Così come anche l’applicazione Rai Play consentirà a tutti di poter prendere visione dello streaming del match in maniera totalmente gratuita, scaricando l’app dal proprio store quest’ultima disponibile sia per IOS che per Android.

La partita Spagna-Germania potrà essere seguita sull’app SkyGo, scaricabile gratuitamente dal proprio store per Pc, Tablet e Smartphone, attraverso la quale, inserendo le proprie credenziali, si potrà accedere allo streaming del match.

Spagna-Germania le ultimissime:

Nella Spagna, De La Fuente confermerà gli stessi 11 usciti vittoriosi dalla gara contro la Georgia. In difesa Carvajal e Cucurella inamovibili dalla fasce, così come la coppia centrale LeNormand-Laporte. In mezzo al campo il pericolo numero uno resta Fabian Ruiz con le sue 2 reti messe a segno fin qui, quest’ultimo sarà affiancato dall’estro di Pedri e dalla regia di Rodri. Davanti le frecce rosse che fin qui hanno fatto le fortune degli iberici, Yamal e William i quali comporranno il tridente offensivo al fianco di Alvaro Morata.

Nella Germania, invece, si rivedrà Mittelstadt dopo la parentesi Raum contro la Danimarca, il terzino dello Stoccarda comporrà la difesa al fianco di Schlotterbeck, Rudiger e Kimmich. In mediana ci sarà ancora la coppia Kroos-Andrich, mentre sulla trequarti l’esperienza di Gundogan sarà affiancata dall’esposività di Sanè e Musiala, con Kai Havertz riferimento mobile centrale.

Spagna-Germania Probabili Formazioni:

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Morata, Williams. Ct. De La Fuente.

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Schlotterbeck, Mittelstadt; Andrich, Kroos; Musiala, Gundogan, Wirtz; Havertz. Ct. Nagelsmann.

