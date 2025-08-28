Dove vedere Sinner – Popyrin in Diretta Tv e Streaming Live US Open

US Open 2025 dove vedere Jannik Sinner – Alexei Popyrin 2° Turno in Diretta Live e Streaming Gratis: Diretta Tv su Supertennis e Sky Sport, diretta streaming sulle app Sky Go, Now e SupertenniX.

Giovedì 28 agosto 2025, Jannik Sinner torna in campo per il secondo turno degli US Open dove affronterà l’australiano Alexei Popyrin in un match che si preannuncia spettacolare.

L’incontro è programmato indicativamente alle 18:40 italiane (12:40 p.m. ET) e si giocherà sul prestigioso Arthur Ashe Stadium, con diretta TV su ESPN.

Il numero 1 del mondo e campione in carica ha iniziato nel migliore dei modi la sua corsa a Flushing Meadows, dominando il match d’esordio contro Kopriva e confermando di essere uno dei grandi favoriti per il titolo. Ora però lo attende un test più impegnativo: Popyrin, attualmente numero 36 del ranking ATP, arriva a questo match con un tennis solido e un servizio potente, pronto a dare battaglia.

Al primo turno l’australiano Alexei Popyrin, numero 36 del ranking ATP, ha battuto in 3 set il finlandese Emil Ruusuvuori con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-6.

Dopo un debutto convincente, Jannik Sinner è consapevole che lo attende una partita più complessa: «Sarà una partita molto difficile. A lui piace giocare qui, l’anno scorso ha battuto Nole Djokovic. Io devo stare attento, spero di servire bene e di rispondere altrettanto. Abbiamo fatto tanto lavoro negli scorsi cinque giorni, ora il più è fatto», ha dichiarato Sinner nella conferenza della vigilia.

Dall’altra parte, Popyrin arriva con grande determinazione e non nasconde le proprie ambizioni: «Ho un piano per Jannik? Certo che c’è un piano, ma non ve lo dico. Jannik è indubbiamente il giocatore più forte al mondo, ma questi sono i match che mi esaltano. Dovrò pensare al mio gioco e fare tutto al meglio per creargli delle difficoltà».

Sarà solo la seconda sfida in carriera tra i due: l’unico precedente risale al 2022, quando Popyrin sorprese Sinner battendolo sulla terra rossa di Madrid al 2° turno con il punteggio di 7-6 6-2.

Un dato che rende ancora più interessante l’incontro di oggi, con l’altoatesino pronto a prendersi la rivincita sul cemento di Flushing Meadows.

Dove vedere Sinner – Popyrin in Diretta Tv e Streaming Live:

Giovedì 28 agosto

R2: Jannik Sinner – Alexei Popyrin (non prima delle ore 19:00)

Gli appassionati di tennis potranno seguire gli US Open 2025, ultimo Slam della stagione, con un’ampia copertura televisiva e streaming, sia per il tabellone maschile che per quello femminile.

Sinner-Popyrin, come tutti i match degli Us Open 2025, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro sul digitale terrestre su SuperTennis oltre che sui canali di Sky Sport per gli abbonati.

Il match Sinner – Popyrin sarà visibile anche in Diretta streaming Live sulle App Sky Go, su NOW e SuperTenniX.

Per quanto riguarda la diretta Tv sul satellite su Sky tutti i match degli US Open si potranno vedere canali Sky Sport e Sky Sport Tennis con possibilità di visione in streaming su Sky Go e NOW TV.

Gli appassionati di tennis potranno seguire gli US Open in Diretta Tv gratis e in chiaro su SuperTennis TV, disponibile sul canale 64 del digitale terrestre e sul canale 212 via satellite. La copertura sarà completa e pensata per non perdere nemmeno un punto delle sfide più attese.

Oltre alla diretta sul canale principale, sarà possibile seguire fino a quattro match in contemporanea grazie alla piattaforma SuperTennis Plus. I possessori di smart TV connesse a Internet potranno accedere al multicanale interattivo semplicemente premendo la freccia in su sul telecomando, scegliendo in autonomia quale campo seguire tra quelli disponibili.

Le telecronache su Supertennis saranno affidate a Lorenzo Fares, Luca Fiorino, Lorenzo Andreoli, Marco Di Nardo, Marco Calabresi, Alessandro Ferrari, Giorgio Basile, Alessandro Stoppani, Ivan Moreschi.

Il torneo sarà trasmesso anche tramite la piattaforma OTT SuperTenniX, gratuita per i tesserati FITP e disponibile al costo di 1,99 euro al mese per i non tesserati. Qui gli spettatori potranno guardare in diretta fino a nove campi simultanei, con la possibilità di rivedere gli incontri on demand insieme a contenuti esclusivi come interviste ai protagonisti, approfondimenti, curiosità e dietro le quinte del torneo.

Come arriva Jannik Sinner:

Con la vittoria al debutto agli US Open 2025, Jannik Sinner ha portato a 22 la sua incredibile striscia di successi consecutivi nei tornei del Grande Slam sul cemento.

Un percorso straordinario iniziato con i sette trionfi all’Australian Open 2024, proseguito con le sette vittorie che gli hanno consegnato lo US Open 2024 e arricchito da altri sette match vinti consecutivamente nel bis a Melbourne 2025, fino al convincente esordio di quest’anno a Flushing Meadows.

A New York, Sinner insegue un obiettivo storico: conquistare il terzo Slam della stagione, dopo il trionfo in Australia e lo storico successo a Wimbledon, il primo nella storia del tennis italiano.

Nonostante il ritiro in finale a Cincinnati contro Carlos Alcaraz, l’altoatesino ha mostrato di aver ritrovato subito la condizione migliore.

Nel match d’esordio agli US Open, infatti, ha dominato in appena 100 minuti di gioco, lasciando al suo avversario soltanto quattro game e confermando la propria candidatura tra i grandi favoriti al titolo.

Pronostico di Sinner – Popyrin:

I due si affrontano per la seconda volta in carriera. Nel 2022 fu Popyrin ad avere la meglio sulla terra rossa di Madrid, ma sul cemento di Flushing Meadows la musica potrebbe essere diversa. Sinner domina attualmente la statistica ATP Return Rating, vincendo il 31,4% dei game di risposta nel 2025: un dato che dimostra la sua capacità di leggere e neutralizzare anche i servizi più potenti, che sono invece l’arma principale dell’australiano.

A livello di mobilità, colpi da fondo e capacità di allungare gli scambi, l’altoatesino parte con un vantaggio netto. Popyrin potrebbe provare a reggere nel primo set grazie al servizio, ma nei rally prolungati il numero 1 al mondo ha più soluzioni e più continuità.

Il match potrebbe sembrare equilibrato solo sulla carta. Le statistiche e la qualità complessiva di Sinner indicano un probabile successo in tre set. Per le scommesse:

Esito finale consigliato : vittoria Sinner

: vittoria Risultato esatto : 3-0 Sinner

: 3-0 Sinner Game handicap : Sinner -6,5

: Sinner -6,5 Under/Over game totali: Under 33,5 se ci si aspetta un dominio netto, Over 33,5 solo se Popyrin riesce a strappare un tie-break

Con il cemento che esalta le qualità del numero 1 del mondo e la solidità mostrata al debutto, l’altoatesino parte nettamente favorito.