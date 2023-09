Dove vedere Sheriff – Roma in Diretta TV e Streaming Europa League21-09-2023

Dove vedere Sheriff – Roma 1° Giornata di Europa League Giovedì 21 Settembre 2023 alle 18:45. Sheriff – Roma sarà trasmessa in Diretta TV su Sky Sport Uno ed in Diretta Streaming su DAZN, Sky Go e Now.

La Roma di Mourinho fa il suo esordio nella Fase a Gironi di Europa League in trasferta in Transmistria contro lo Sheriff Tiraspol.

La squadre di Mourinho che la scorsa stagione è stata sconfitta in Finale di Europa League dal Siviglia vuole arrivare fino in fondo al torneo e ha come obiettivo la vittoria del trofeo europeo.

La trasferta allo Sheriff Sport Complex di Tiraspol non sarà per nulla semplice contro una squadra che ha vinto vinto 20 titoli del Cmapionato Moldavo, 12 coppe di Moldavia e 7 supercoppe.

Lo Sheriff nel campionato moldavo ha ottenuto 4 vittorie in 5 partite e nell’ultima giornata ha sconfitto 5 a 1 il Floresti.

La Roma in campionato nelle prime 4 Giornate ha ottenuto 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte. Dopo un avvio deludente con il pareggio casalingo all’esordio contro la Salernitana per 2 a 2 e le sconfitte contro Verona e Milan i giallorossi domenica si sono riscattati battendo 7 a 0 l’Empoli all’Olimpico.

Una vittoria che dà morale e fiducia ad una squadra che ha subito pesanti critiche dopo che aveva ottenuto solo 1 punto nelle prime 3 giornate. Mourinho domenica ha schierato la sua migliore formazione con la coppia Dybala-Lukaku in attacco, Ndicka in difesa e Renato Sanches a centrocampo.

Oggi ci dovrebbe essere un leggero turn over per Mourinho con Belotti in attacco e sulle fasce Karsdorp e Zalewski, mentre in porta chance per Svilar.

Partita : Sheriff – Roma

: Sheriff – Roma Data : Giovedì 21 Settembre 2023

: Giovedì 21 Settembre 2023 Orario : 18:45

: 18:45 Canali TV : Sky Sport Football

: Sky Sport Football Streaming: DAZN, NowTv, Sky Go

Sarà possibile vedere il match di Europa League tra la Roma di Josè Mourinho e lo Sheriff giovedì 21 Settembre 2023 alle ore 18:45 in diretta TV su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (Canale 252).

Sarà possibile vedere Sheriff – Roma in Diretta Streaming su DAZN, Sky Go e NOW tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

DAZN ha affidato la telecronaca di Sheriff – Roma a Stefano Borghi con il commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Su Sky invece ci sarà la telecronaca di Riccardo Gentile affiancato dal commento tecnico di Lorenzo Minotti. Inviati a bordocampo Paolo Assogna e Angelo Mangiante.

Per poter guardare la partita Sheriff- Roma in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Dalla passata stagione DAZN è disponibile anche tra le app per gli abbonati Sky Q e si può accedere a DAZN anche dal decoder satellitare. Infatti al costo di 7,50 € al mese gli abbonati Sky potranno vedere DAZN anche sul canale 214.

Probabili Formazioni di Sheriff – Roma:

Bordin manda in campo lo Sheriff con il 4-1-4-1 con Koval in porta e davanti a lui Tovar e Muanshe centrali con Zohouri a destra e Artunduaga a sinistra. Davanti alla difesa c’è Ademo. A centrocampo Talal e Vardar centrali con Ngom a destra e Ricardinho a sinistra. In attacco Luvannor punta centrale.

Mourinho manda in campo la sua Roma con il 3-5-2. In porta chance per Svilar e linea difensiva a 3 formata da Mancini, Llorente e Ndicka. A centrocampo c’è Cristante in cabina di regia affiancato da Bove e Aouar. Sulla fascia destra c’è Karsdorp e Zalewski a sinistra. In attacco la coppia formata da Belotti e Lukaku.

Sheriff Tiraspol (4-1-4-1): Koval; Zohouri, Tovar, Muanshe, Artunduaga; Ademo; Ngom Bekeli, Vardar, Talal, Ricardinho; Luvannor. All. Bordin.

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Bove, Cristante, Aouar, Zalewski; Belotti, Lukaku. All. Mourinho