Dove vedere Sassuolo-Inter in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 8-10-2022

Dove vedere Sassuolo-Inter partita valida il match della 9° giornata di campionato.

La partita si giocherà al Mapei Stadium nel pomeriggio di sabato 8 ottobre. La gara sarà visibile su Dazn sui canali di Zona Dazn oppure, in alternativa, la diretta streaming della partita potrà essere seguita anche su Tim Vision per tutti gli utenti abbonati al servizio. La partita non verrà trasmessa in chiaro.





L’Inter torna a vincere e lo fa in Champions League, tirando fuori una grandissima prestazione, che ha visto trionfare i nerazzurri grazie ad un gol di Calhanoglu contro una grande squadra come il Barcellona. A sorprendere è l’atteggiamento messo in campo dagli uomini di Simone Inzaghi, che lo scorso martedì sera sembrano essersi scrollati di dosso qualsiasi tipo di critica, mossa peraltro dagli stessi tifosi, e aver ritrovato una coesione di squadra che negli ultimi tempi non si era mai vista in campo.

L’Inter, dunque, mette in cassaforte 3 punti importantissimi in chiave qualificazione, battendo di fatti la diretta concorrente per il secondo posto del girone, ma è ancora del tutto apertissimo, dato il fatto che i neroazzurri hanno vinto soltanto con un gol di scarto e saranno chiamati ad un’altra partita impeccabile anche al Camp Nou, per mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno. Vittoria che da modo al contesto interista di acquisire un grande entusiasmo che potrebbe essere riversato anche in campionato. Sabato alle ore 15:00, l’Inter affronterà il Sassuolo di Dionisi, che dopo l’avvio a rilento sembra aver trovato la marcia giusta. L’obiettivo dei neroazzurri è quello riuscire a cavalcare la cresta dell’onda per riuscire a riemergere anche in serie A.



I neroazzurri troveranno sabato sul proprio cammino il Sassuolo di Dionisi, reduce da una prestazione stellare, coronata dal punteggio di 5-0 contro la Salernitana. I neroverdi puntano a dare continuità dei propri risultati e possono farlo sfruttando al meglio le proprie qualità in campo. L’inter in campionato dimostra di non avere più una difesa inespugnabile e lo dimostrano le 13 reti subite dai neroazzurri dopo 8 giornate di campionato. I nerovedri, quindi, sperano di approfittare di questo momento poco esaltante della retroguardia interista per mettere in risalto le proprie qualità offensive. Il Sassuolo negli ultimi anni si è sempre confermato la bestia nera dei neroazzurri e sabato pomeriggio punterà a dare continuità a questa tradizione.

Dove vedere Sassuolo-Inter in Diretta Tv e Streaming

Sassuolo-Inter sarà trasmessa diretta streaming su DAZN, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una TIMVISION BOX da dove potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del Match direttamente dalla Box.



Al termine delle partite, gli utenti avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso. La gara non verrà trasmessa da nessuna emittente in chiaro.



Sassuolo-Inter le ultimissime:

Tra i pali neroazzurri dovrebbe tornare Handanovic per la solita alternativa, che Inzaghi mette in atto tra le diverse competizioni, anche se Onana nella sfida contro il Barcellona ha trasmesso molta sicurezza ai suoi compagni. In difesa tornano titolari Dumfries e Acerbi, mentre a sinistra difficile fare a meno di Di Marco. Centrocampo composto da Calhanoglu, Barella e Asllani che farà riposare l’armeno. Attacco con Dzeko, entrato solo al 50′ con il Barcellona, e Lautaro. Restano indisponibili Lukaku e Brozovic.

Nei neroverdi indisponibili Berardi, Traorè, Muldur e Defrel. Dionisi confermerà molto probabilmente gli 11 scesi in campo al Mapei Stadium contro la Salernitana. Unico vero e proprio ballottaggio è quello tra Ceide e Kyriakopoulos con il norvegese leggermente preferito al greco.

Sassuolo-Inter Probabili Formazioni

INTER: (3-5-2) Handanovic, Bastoni, Acerbi, Skriniar, Di Marco, Dumfries, Asllani, Calhanoglu, Barella, Dzeko, Martinez. All. Simone Inzaghi.





SASSUOLO: (4-3-3) Consigli, Tojan, Ferrari, Erlic, Rogerio, Lopez, Frattesi, Thorstvedt, Laurientè, Pinamonti, Ceide. All. Alessio Dionisi