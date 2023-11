Dove vedere San Marino-Italia Under 21 in diretta Tv, Streaming e Probabili Formazioni 16/11/2023

La partita San Marino-Italia Under 21 si giocherà allo stadio “San Marino” di Seravalle, giovedì 16 novembre, alle ore 18:30. Il match sarà visibile in chiaro su Rai 2, mentre sarà possibile accedere allo streaming del march collegandosi sull’app Rai Play.

Dopo le ultime due vittorie, entrambe per 2-0 prima con Norvegia e Turchia, l’Italia Under 21 torna a riversarsi nel Gruppo A per confrontarsi rispettivamente con l’ultima e la prima del girone come San Marino e Italia. La prima di queste due sfide andrà in scena giovedì 16 novembre a Seravalle contro un San Marino ancora a secco di gol e di punti totalizzati, per poi passare a martedì 21 novembre per tentare il passaggio di mano definitivo in testa alla classifica proprio a discapito degli irlandesi attualmente capolisti a 10 punti. Per la qualificazione ai prossimi mondiali nel 2025, gli uomini di Nunziata devono assolutamente puntare al primato del girone, anche se oltre a tutte le prime di ogni gruppo, accederanno alla competizione anche le tre migliori terze, in questo momento gli azzurrini sono tra queste tre, ma la volontà resta quella di accedere ad Euro 2025 dalla porta principale.

Dall’altra parte il San Marino di mister Cecchetti, reduce da 4 insuccessi nelle prime 4 gare del Gruppo A, gli ultimi tre dei quali arrivati con parziali ampiamente severi come il 5-0 contro la Turchia e il 0-7 incassato in casa contro la Norvegia. Il San Marino è indubbiamente la squadra cuscinetto del girone, ma arrivati a questo punto, con ogni speranza di qualificazione oramai sfumata, la volontà degli uomini di Cecchetti è quella di sbloccare almeno il proprio score di gol fatti, anch’esso fermo a zero già prossimo impegno casalingo contro l’Italia.

San Marino-Italia Under 21 verrà trasmessa in esclusiva sulla Rai e il canale di riferimento sarà Rai 2. Lo streaming del match sarà invece accessibile tramite l’app Rai Play, la quale è gratuitamente scaricabile attraverso lo store sia per IOS che per Android per tutti i dispositivi come Smartphone, Tablet e PC.

Un altro modo per seguire lo streaming della partita in programma allo stadio “San Marino” potrà essere quello di collegarsi direttamente al sito ufficiale della Rai tramite il proprio PC o Notebook.

La telecronaca del match sarà affidata ad Alberto Rimedio con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

San Marino-Italia Under 21 le ultimissime:

Mister Cecchetti si affiderà ancora al suo 3-5-2 con Guidi e Contadini esterni a tutta fascia. Mentre ad agire da punte offensive saranno D’Addario e Zannoni, i quali cercheranno di regalare la prima rete nel Gruppo A alla propria nazionale.

Dall’altra parte il CT Nunziata ripartirà dall’assetto vincente delle ultime due uscite del 4-3-1-2, in difesa ci saranno Zannotti, Coppola, Pirola e Ruggeri. A centrocampo regia affidata a Prati, con Bove e Ndour ai propri lati. Sulla trequarti agirà Casadei alle spalle delle due punte Colombo e Gnonto.

San Marino – Italia Under 21 le probabili formazioni:

SAN MARINO (3-5-2): Amici; Giocondi, Giambalvo, Sancisi M.; Guidi, Dolcini, Sancisi N., Pasolini, Contadini; Zannoni, D’Addario.

ITALIA (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggeri; Bove, Prati, N’dour; Casadei; Colombo, Gnonto.