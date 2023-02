Dove vedere Sampdoria-Inter in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 13-02-2023

Dove vedere Sampdoria-Inter, match valevole per la 22°giornata di campionato.

La partita si giocherà allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova, lunedì 13 febbraio, alle ore 20:45. Il match sarà visibile in diretta tv e streaming su Dazn. Un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita. La partita potrà essere seguita anche su Sky.

La Sampdoria continua il proprio periodo buio, dopo l’amarissimo pareggio arrivato la scorsa settimana contro il Monza a 98° del secondo tempo, dove Pessina trasforma il calcio di rigore e porta il risultato sul 2-2, interrompendo di fatto i sogni di vittoria blucerchiati. Il tecnico della Samp, Dejan Stankovic, è stato ripreso al termine della gara mentre, rientrava negli spogliatoi in lacrime, il club attualmente dista ben 8 punti dallo Spezia quartultimo e, dunque, c’è ancora speranza per la doria di poter arrivare alla salvezza, ma ci sarà bisogno di un’inversione di rotta finalizzata all’accumulo di quanti più punti possibili. Stankovic è pronto a ritrovare la sua Inter da avversario, con l’obiettivo di sfruttare al massimo l’appoggio del Ferraris per sostenere la squadra e non uscire senza punti dalla partita.

Dall’altra parte c’è l’Inter di Simone Inzaghi, reduce dalla vittoria ottenuta nel derby contro il Milan per 1-0 con gol di Lautaro Martinez. I nerazzurri danno tutta l’impressione di non aver ancora del tutto abbandonato l’idea scudetto, nonostante la distanza dal Napoli sia più che consistente, ben 13 punti di lunghezza tra i club. L’Inter ha come primo obiettivo quello di scrollarsi di dosso questa continua discontinuità di rendimento che fin ora le ha impedito di combattere ai vertici. Inzaghi spera di poter contare sul pieno rientro a regime di Lukaku e Brozovic che sono stati assenti più di 4 mesi e che sono da considerarsi come veri e propri nuovi acquisti nerazzurri.

Sampdoria-Inter sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e diretta streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà trasmessa anche su Sky Sport.

La partita Sampdoria-Inter potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Sampdoria-Inter le ultimissime:

Inzaghi starebbe pensando a più cambi di formazione per la sfida contro la Sampdoria, potrebbero rivedersi negli undici titolari Lukaku, Brozovic e Dumfies, a discapito di Dzeko, Mkhitaryan e Darmian. In difesa pronto alla riconferma dopo l’ottima prestazione nel derby Skriniar, al fianco di Acerbi e Bastoni. Sulla fascia sinistra Di Marco nettamente in vantaggio su Gosens. Mentre davanti tocca di nuovo alla Lula.

La Sampdoria ha ufficializzato l’acquisto dagli svincolati dello spagnolo Jesè Rodriguez, giocatore ex Real Madrid che potrebbe dare un ottimo contributo alla rosa di Stankovic, ma che difficilmente prenderà parte alla gara di lunedì, data la carenza dei dovuti allenamenti. Difesa serrata quella blucerchiata, con Zanoli e Amione sulle fasce e Nuytink e Murru centrali. Sulla mediana confermati Rincon e Winks. In attacco ancora Lammers e Gabbiadini, quest’ultimo autore di una doppietta contro il Monza, supportati da Djuricic.

Sampdoria-Inter Probabili Formazioni:

Sampdoria (3-4-2-1): Audero, Amione, Nuytink, Murru, Zanoli, Rincon, Winks, Augello, Djuricic, Gabbiadini, Lammers. All. Dejan Stankovic

Inter (3-5-2): Onana, Skriniar, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Brozovic, Barella, Calhanoglu, Di Marco, Martinez, Lukaku. All. Simone Inzaghi