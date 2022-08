Dove vedere Salernitana-Roma in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 14-8-2022

Dove vedere Salernitana-Roma, 1° Giornata di Serie A, Domenica 14 Agosto 2022 alle 20:45. Il match dello Stadio Arechi di Salerno sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

C’è una sola parola per descrivere l’estate di Salernitana e Roma, ovvero entusiasmo.

Per i granata di Nicola, la felicità è derivante soprattutto dal lucido ricordo di un vero e proprio miracolo sportivo che ha permesso, durante lo scorso campionato, ai granata di salvarsi all’ultima giornata nonostante un girone d’andata che sembrava aver messo la parola “fine” ad ogni speranza.

Per la Roma di Mourinho, invece, l’euforia della Conference League conquistata ha avuto come seguito una campagna acquisti esaltante che ha portato a Roma giocatori funzionali al progetto (vedi Celik e Matic) e autentici campioni come Gini Wijnaldum e Paulo Dybala.

Soprattutto con l’arrivo della “Joya”, la Roma ha ufficialmente dichiarato di voler alzare l’asticella in una stagione che potrebbe vedere i capitolini come grandi protagonisti.

Il primo tassello è da aggiungere proprio durante la partita dell’Arechi di Salerno dove la Roma non vorrà disattendere le tante aspettative generali e l’entusiasmo dei tifosi.

Anche la Salernitana, però, potrebbe mettere in mostra qualche sorpresa non da poco, come ad esempio il neo acquisto Botheim, arrivato dal Bodo/Glimt e che sa bene come battere la Roma (vedi la doppietta nel 6-1 dello scorso anno in Conference).

La nuova Roma di Mourinho, però, ha un chiaro obiettivo che corrisponde al piazzamento in Champions League e Dybala sarà il nuovo faro di una squadra già di per se forte.

Guarda Salernitana Roma in Diretta Streaming su DAZN!

REGISTRATI SUBITO!

Come vedere Salernitana-Roma in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Salernitana-Roma

: Salernitana-Roma Data : Domenica 14 Agosto 2022

: Domenica 14 Agosto 2022 Orario : 20:45

: 20:45 Canali TV : DAZN (app e sito)

: DAZN (app e sito) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere la sfida tra la Salernitana di Davide Nicola e la Roma di Josè Mourinho, il 14 Agosto 2022, alle ore 20:45 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Per poter guardare la partita Salernitana Roma in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Salernitana Roma, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Guarda Tutte le partite di Serie A 2021-22 in Diretta su DAZN

Guarda tutte le partite di Serie A in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Dove ascoltare la Radiocronaca di Salernitana-Roma

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Salernitana-Roma in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Salernitana-Roma

Debutto in Serie A, con la maglia della Roma, per Paulo Dybala

Con il mercato ancora pienamente aperto, Salernitana e Roma proveranno a darsi battaglia con la miglior formazione possibile.

Tra le due compagini, è sicuramente la squadra di Nicola ad avere maggiori dubbi su chi schierare o meno.

Probabilmente l’allenatore italiano opterà per un 3-5-2 con quasi tutti i calciatori che hanno garantito alla squadra di Salerno la salvezza dello scorso anno.

Nicola potrebbe lasciare Ribery in panchina per inserire la coppia d’attacco formata da Bonazzoli, tornato ufficialmente in granata, e il talentuoso Botheim, preso dal Bodo/Glimt e atteso al suo debutto in Serie A.

Il neo acquisto Vilenha non dovrebbe figurare nella prima formazione dell’anno e il centrocampo sarà composto da L.Coulibaly, Capezzi e Kastanos, con Kechrida e Jaroszynski ad agire sugli esterni.

La Roma di Mourinho potrebbe mettere tutto il suo miglior arsenale possibile in un 3-4-2-1 che quasi certamente corrisponderà al debutto in giallorosso di Paulo Dybala che giocherà sulla trequarti con Pellegrini e dietro Abraham.

Cristante potrebbe far spazio al nuovo duo di centrocampo composto da Matic e Gini Wijnaldum, mentre il nuovo acquisto Celik dovrebbe restare in panchina a favore di Karsdorp e Zalewski.

Le probabili formazioni di Salernitana-Roma

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Kechrida, Kastanos, Capezzi, L. Coulibaly, Jaroszynski; Botheim, Bonazzoli. All: Nicola.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Wijnaldum, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Abraham. All: Mourinho.