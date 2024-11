La partita Royale Union SG-Roma si giocherà allo stadio “Joseph Marien” di Brusel, giovedì 7 novembre, alle ore 18:45. Il match sarà visibile in Diretta Tv su Sky Sport, mentre le alternative streaming saranno rappresentate, oltre che da Rai Play e SkyGo, anche da Now Tv Sport, piattaforma dove tutti gli utenti che avranno sottoscritto un abbonamento, avranno accesso a tutti i contenuti Sky.

Dove vedere Royale Union SG-Roma in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 07-11-2024.

L’Union Saint-Gilloise, capitanata dal tecnico Pocognoli, arriva al confronto con la Roma in Europa League non proprio sulle ali dell’entusiasmo. I belgi sono, infatti, in una vera e propria fase di stallo nella Jupiler League dove attualmente sono fermi al 10° posto con soltanto 3 vittorie ottenute da inizio campionato. Il copione non cambia nemmeno per quanto riguarda il percorso europeo intrapreso fin qui dai belgi, che sono ancora alla ricerca della prima vittoria nel girone unico dopo le sconfitte contro Fenerbache e Midtjylland e con l’unico punto ottenuto per 0-0 contro il Bodo Glimt.

Dall’altra parte, invece, ci sarà la Roma di Ivan Juric alle ultime chiamate per proseguire il suo percorso di allenatore sulla panchina giallorossa. L’ennesima sconfitta in campionato contro il Verona per 3-2 di qualche giorno fa ha fatto precipitare il tecnico croato sulla graticola e adesso quest’ultimo è chiamato a dare ampie risposte nella gara di Europa League e alla prossima contro di Serie A contro il Bologna se vorrà sedere ancora in panchina dopo la sosta delle nazionali. La Roma milita attualmente al 20° posto nella classifica europea dopo le poco brillanti uscite contro il Bilbao ed Efsborg e con gli unici tre punti arrivati nella vittoria di misura contro la Dynamo Kiev.

Dove vedere Royale Union SG-Roma in diretta Tv e Streaming

Royale Union SG-Roma sarà visibile in diretta tv su Sky, con i canali di riferimento che saranno Sky Sport Uno (201) e Sky sport 4k (213).



L’alternativa streaming sarà rappresentata da Now Tv, piattaforma sulla quale, attraverso il proprio abbonamento, sarà possibile accedere a tutti i contenuti Sky, sottoscrivendo l’abbonamento al Pass Sport dal costo di 14,99 euro al mese.



La partita Royale Union SG-Roma potrà essere seguita sull’app SkyGo, scaricabile gratuitamente dal proprio store per Pc, Tablet e Smartphone, attraverso la quale, inserendo le proprie credenziali, si potrà accedere allo streaming del match.

Royale Union SG-Roma le ultimissime:

Pogognoni si affiderà a Moris tra i pali nella speranza che quest’ultimo possa ritrovare la via delle porte inviolate di inizio stagione. Sugli esterni spazio a Niang e Lapoussin, mentre in mezzo al campo agiranno Sadiki in mediana con Vanhouette e Amani ai propri lati. Davani coppia d’attacco composta da David e Ivanovic.

Nella Roma, Juric, ripartirà dalla qualità nei piedi di Paulo Dybala il quale agirà in coppia con Pellegrini sulla trequarti, entrambi avranno il compito di esaltare al meglio i movimenti dell’unica punta, Dovbyk. In mezzo al campo potrebbe rivedersi Pisilli al fianco di Kone, mentre sugli esterni ci dovrebbero essere ancora Celik e Zalewski. In difesa scalpita Hummels che dovrebbe spuntarla su Angelino con Ndika e Mancini compagni di reparto.

Royale Union SG-Roma Probabili Formazioni:

UNION SG (3-5-2): Moris; Sykes, Machida, Burgess; Niang, Amani, Sadiki, Vanhouette, Lapoussin; David, Ivanovic



ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hummels; Celik, Pisilli, Koné, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.