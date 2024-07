La partita Romania-Olanda si giocherà allo stadio “Allianz Arena” di Monaco, martedì 2 luglio, alle ore 18:00. Il match sarà visibile in Diretta Tv su Sky Sport, mentre le alternative streaming saranno rappresentate, oltre che da SkyGo, anche da Now Tv Sport, piattaforma dove tutti gli utenti che avranno sottoscritto un abbonamento, avranno accesso a tutti i contenuti Sky.

Dove vedere Romania-olanda in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 2-07-2024.

La Romania, dopo aver sorprendentemente chiuso al primo posto del Gruppo E contro ogni pronostico a vantaggio di Belgio, Slovacchia e Ucraina si appresta ad affrontare il nuovo step dell’Europeo che la vedrà impegnata agli ottavi di finale contro l’Olanda. La squadra allenata da Iordanescu sta vivendo sicuramente un momento storico, come definito in conferenza stampa dallo stesso tecnico, riuscendo a superare la fase a gironi nuovamente a distanza da più di 24 anni dall’ultimo precedente. L’obiettivo dei rumeni sarà quello di prolungare quanto più possibile la propria permanenza all’interno del torneo, cercando al contempo di giocare secondo le proprie convinzioni e senza aver nulla da perdere.

Dall’altra parte un Olanda che ha preso parte alla fase degli ottavi di finale dopo essersi piazzata al terzo posto nel proprio Gruppo D alle spalle di Francia e Austria e di aver strappato un pass proprio come una delle migliori terze. Il percorso degli uomini di Koeamn non poteva che partire meglio con la vittoria all’esordio contro la Polonia per 1-2, poi però sono arrivate le due battute di arresto con il pareggio per 0-0 contro la Francia e la sconfitta incassata per mano dell’Austria per 2-3. Gli Orange dovranno far tesoro degli errori che si sono intravisti nelle ultime due gare nel tentativo di non farli ripetere nuovamente e di ottenere la qualificazione per i quarti di finale.

Dove vedere Romania-Olanda in diretta Tv e Streaming

Romania-Olanda sarà visibile in diretta tv su Sky, con i canali di riferimento che saranno Sky Sport Uno (201) e Sky sport 4k (213).

L’alternativa streaming sarà rappresentata da Now Tv, piattaforma sulla quale, attraverso il proprio abbonamento, sarà possibile accedere a tutti i contenuti Sky, sottoscrivendo l’abbonamento al Pass Sport dal costo di 9,99 euro al mese.

La partita Romania-Olanda potrà essere seguita sull’app SkyGo, scaricabile gratuitamente dal proprio store per Pc, Tablet e Smartphone, attraverso la quale, inserendo le proprie credenziali, si potrà accedere allo streaming del match.

Romania-Olanda le ultimissime:

Nella Romania il giocatore da tenere d’occhio più di tutti sarà sicuramente Razvan Marin, il centrocampista dell’Empoli, infatti, ha già timbrato il cartellino due vote in questo torneo e sembra averci preso gusto. Sarà proprio lui a guidare il centrocampo con affianco Stanciu e l’altro omonimo, Marius Marin. Davanti invece, potrebbero partire dal 1’ le due frecce del Parma, Dennis Man e Valentin Mihaila entrambi avranno il compito di sostenere l’unica punta Dragus.

Dall’altra parte Koeman si affiderà ad un modulo a specchio, puntando anch’esso sul classico 4-3-3. In difesa Van Dijk e De Virj agiranno da colonne centrali, con Dumfries e Akè terzini. A centrocampo le chiavi della regia saranno di Schouten, fiancheggiato da Reijnders e Veerman. Davanti i due esterni larghi saranno Gakpo e Malen con Depay a fungere da falso nove centralmente.

Romania-Olanda Probabili Formazioni:

ROMANIA (4-3-3): Nita; Ratiu, Dragusin, Burca, Sorescu; M. Marin, R. Marin, Stanciu; Man, Mihaila, Dragus.

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Xavi Simons, Schouten, Reijnders; Frimpong, Depay, Gakpo.

