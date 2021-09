Dove vedere Roma-Udinese in Diretta TV e Streaming: Probabili formazioni e orario 23-9-2021

Dove vedere Roma-Udinese, 5° Giornata di Serie A, Giovedì 23 Settembre 2021 alle 20:45. Il match dello Stadio Olimpico di Roma sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

Sono mesi complicati, dal punto di vista fisico, per la Roma di Josè Mourinho che dopo i ripetuti impegni in campionato e Conference League, ospiterà l’Udinese nel primo turno infrasettimanale che questo campionato ci offre.

La sfida dell’Olimpico nasconde più di una insidia per i ragazzi dello Special One che nonostante la voglia matta di continuare a vincere e stupire, non può prescindere dal fattore “stanchezza” che potrebbe favorire una squadra compatta e ben allenata come l’Udinese di Gotti.

Le situazioni più interessanti da monitorare sono quelle di Matias Vina e Mkhitaryan, convocati ma non utilizzati nella sfida contro l’Hellas Verona. I due hanno dimostrato fin da subito di essere pedine importanti nello scacchiere capitolino e la loro presenza potrebbe essere molto importante.

Problemi di modulo, invece, per Luca Gotti, indeciso tra il 3-5-2 o il 3-5-1-1 con esterni bassi a formare un quintetto di difesa in fase di non possesso. L’allenatore dei bianconeri è spesso passato in sordina nelle valutazioni di molti, eppure la gestione che ha dimostrato di imprimere all’Udinese è di grande spessore e questo inizio di campionato ne è la prova.

Non era facile fare punti sapendo di aver ceduto i due pezzi più pregiati: Musso e De Paul, ma con grande intelligenza e una buona difesa, la squadra di Gotti sta raccogliendo quel che ha seminato.

Roberto Pereyra si sta dimostrando un ottimo leader in mezzo al campo ed è pronto a spaventare la Roma nel match che chiuderà la quinta giornata di campionato

Come vedere Roma-Udinese in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Roma-Udinese

: Roma-Udinese Data : Giovedì 23 Settembre 2021

: Giovedì 23 Settembre 2021 Orario : 20:45

: 20:45 Canali TV : DAZN (app e sito)

: DAZN (app e sito) Streaming: DAZN (app e sito)

Guarda tutte le partite di Serie A 2021-2022 in Diretta su DAZN

Guarda Roma Udinese in Diretta Streaming su DAZN!

REGISTRATI SUBITO!

Sarà possibile vedere la sfida tra la Roma di Josè Mourinho e l’Udinese di Luca Gotti , il 23 settembre 2021, alle ore 20:45 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Per poter guardare la partita Roma Udinese in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Roma-Udinese, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Guarda tutte le partite di Serie A in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Dove ascoltare la Radiocronaca di Roma-Udinese

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Roma-Udinese in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/embed/player/s25212/

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Roma-Udinese

Pellegrini, classe 1996, con la maglia della Roma.

I giallorossi di Josè Mourinho cercano l’ottava vittoria consecutiva in tutte le competizioni e per farlo non rinunciano al modulo, fino ad ora, preferito, ovvero il 4-2-3-1 con Rui Patricio, protagonista nelle vittorie capitoline, tra i pali.

In difesa non dovrebbe ancora esserci Smalling con Ibanez e Mancini titolari, mentre sugli esterni saranno sempre Karsdorp e Vina a spingere sulle fasce.

Saranno da monitorare le condizioni dell’uruguaiano che nelle ultime settimane ha avuto guai fisici

Cristante, autore del primo gol stagionale contro il Sassuolo, e Veretout si pongono sulla mediana con Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan (solo nel caso riesca a recuperare dall’infortunio, in caso contrario sarà pronto Carles Perez) ad assistere l’unica punta Abraham.

L’Udinese sfida i capitolini con un 3-5-2 che Gotti confeziona grazie alla presenza di Deulofeu e Pussetto davanti, scalando, dunque, la posizione di Roberto Pereyra che torna a giocare come mezz’ala.

In porta sarà presente Silvestri con la difesa a tre composta da Becao, Nuytinck e Samir. Molina e Styger Larsen agiranno sugli esterni, mentre Walace e Makengo completeranno il quintetto di centrocampo insieme al già citato “Tucumano”.

Probabili Formazioni di Roma-Udinese

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Ibanez, Mancini, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Stryger; Deulofeu, Pussetto. All. Gotti.

Precedenti e statistiche di Roma-Udinese

Migliori Bookmakers AAMS