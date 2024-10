La partita Roma-Torino si giocherà allo stadio “Olimpico” di Roma, domenica 29 ottobre alle ore 20:45. Il match sarà visibile in esclusiva Streaming su Dazn, mentre un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita.

Dove vedere Roma-Torino in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 29-10-2024

È sempre più notte fonda in casa Roma dopo la pesantissima debacle incassata contro la Fiorentina qualche giorno fa per 5-1. Dall’arrivo di Juric alla guida dei giallorossi sono arrivate soltanto 3 vittorie per questi ultimi contro Udinese, Venezia e D.Kyev in Europa League, un bottino decisamente troppo misero considerando gli investimenti fatti sul mercato qualche mese fa. Sembra dunque che l’alchimia tra il gruppo giallorosso e il nuovo staff non sia mai nato e rischia di rimanere tale visto che il tecnico croato si gioca la propria permanenza contro il Torino.

Dall’altra parte un Torino che, dopo le tre sconfitte consecutive contro Cagliari, Inter e Lazio, è tornato alla vittoria nel weekend scorso contro il Como grazie alla rete del giovane classe 2005, Njie. Vanoli si augura che i suoi possano ritrovare la verve di inizio stagione nel tentativo di ritornare a racimolare punti con una certa continuità e di restare attaccati ad i piazzamenti europei quanto più possibile.

Dove vedere Roma-Torino in diretta Tv e Streaming

Roma-Torino sarà trasmessa in esclusiva in Diretta Tv e in Diretta Streaming su Dazn per tutti coloro i quali avranno sottoscritto un abbonamento DAZN STANDARD (34,99€) oppure DAZN PLUS (59,99€) con la piattaforma, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso.

La partita Roma-Torino potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Roma-Torino le ultimissime:

Juric si giocherà il tutto per tutto con Dovbyk ancora al centro dell’attacco assistito alle proprie spalle da Pellegrini e Dybala. A centrocampo inamovibile Kone, che sarà affiancato da uno tra Pisilli e Cristante. Sulle fasce Celik agirà sulla destra con Zalewski sulla fascia opposta. In difesa, invece, Hummels potrebbe guidare la difesa con Mancini e Ndkica ai propri lati.

Nel Torino, invece, Vanoli si affiderà ancora alla coppia Adams-Sanabria nel tentativo di scardinare la retroguardia romanista. A centrocampo confermatissimi Linetty al fianco di Ricci, mentre sugli esterni agiranno Lazaro e Petersen.

Roma-Torino probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini, Dovbyk. All. Juric



TORINO: (3-5-2): Milinkovic-Savic; Coco, Maripan, Masina; Pedersen, Vlasic, Linetty, Ricci, Lazaro; Sanabria, Adams. All. Vanoli

