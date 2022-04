Dove vedere Roma-Salernitana in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 10-4-2022

Dove vedere Roma-Salernitana, 33° Giornata di Serie A, Domenica 10 Aprile 2022 alle 18:00. Il match dello Stadio Olimpico di Roma sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

Dopo la sconfitta contro il Bodo/Glimt, la Roma torna in campo in Serie A per cercare di accorciare ulteriormente le distanze dal quarto posto.

L’obiettivo dei giallorossi sarà quello di giocare senza pensare troppo alla gara di ritorno di Conference League con la consapevolezza che di fronte ci sarà una squadra che, nonostante sia il fanalino di coda del campionato, può nascondere delle insidie.

La Salernitana non riesce ad ottenere punti importanti per la salvezza ma non si darà per vinta finché la matematica non sancirà l’ufficiale retrocessione. Basterebbero alcuni risultati utili (magari uniti alle partite da recuperare) per ridare speranza alla piazza.

Allo Stadio Olimpico, però, non sarà per niente facile.

La Roma ha voglia di continuare l’ottimo percorso mostrato in campionato e vuole subito rialzarsi dopo la sconfitta in terra norvegese.

Nonostante un prevedibile turnover, la squadra farà di tutto per vincere e per mettere pressione alla Juventus che non sembra più così lontana.

Come vedere Roma-Salernitana in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Roma-Salernitana

: Roma-Salernitana Data : Domenica 10 Aprile 2022

: Domenica 10 Aprile 2022 Orario : 18:00

: 18:00 Canali TV : DAZN (app e sito)

: DAZN (app e sito) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere la sfida tra la Roma di Josè Mourinho e la Salernitana di Davide Nicola, il 10 Aprile 2022, alle ore 18:00 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Per poter guardare la partita Roma Salernitana in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Roma Salernitana, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Roma-Salernitana

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Roma-Salernitana in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Roma-Salernitana

La Roma si schiera con Rui Patricio tra i pali e una difesa che conta l’assenza di Mancini.

Al posto dell’azzurro, giocherà Kumublla con Smalling e Ibanez a completare il reparto.

Turno di riposo anche per Zalewski che lascia spazio ad El Shaarawy, mentre dall’altra fascia potrebbe succedere la stessa cosa con Maitland-Niles pronto a prelevare Karsdorp, utilizzabile in Conference League.

A centrocampo, Cristante farà coppia con Sergio Oliveira (in ballottaggio con Veretout), mentre Zaniolo tornerà titolare vista la squalifica di Pellegrini.

Mkhitaryan è imprescindibile e farà coppia con Tammy Abraham che dovrebbe poter recuperare per il match. Qual ora non riuscisse ad essere tra i titolari, pronta la carta Shomurodov.

La Salernitana si schiera con un 3-5-2 che prevede alcuni cambiamenti.

In attacco, assieme a Djuric, ci sarà Mikael, con la linea dei tre centrocampisti formata da Bohinen, Ederson e Coulibaly.

Ruggeri e Mazzocchi saranno gli esterni, mentre Ranieri e Gyomber giocheranno in fase difensiva, insieme a Radovanovic, adattato come centrale.

Il portiere designato per i granata sarà Sepe.

Le probabili formazioni di Roma-Salernitana

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Maitland-Niles, Cristante, S. Oliveira, El Shaarawy; Zaniolo, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore: Mourinho.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Ranieri; Mazzocchi, Bohinen, Ederson, L. Coulibaly, Ruggeri; Mikael, Djuric. Allenatore: Nicola.