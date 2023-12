Dove vedere Roma-Napoli in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 23-12-2023

La partita si giocherà allo stadio “Olimpico” di Roma, domenica 23 dicembre alle ore 20:45. Il match sarà visibile in esclusiva Streaming su Dazn. Un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita.

La Roma deve farsi trovare pronta nel prossimo impegno di campionato casalingo in programma contro il Napoli. Sarà un match attesissimo quello dell’Olimpico, il quale vedrà impegnate due squadre che condividono il medesimo obiettivo, quello di rientrare tra le prime quattro posizioni. In casa Roma, Mou non è ancora riuscito a dare continuità di rendimento e dopo aver vinto a Sassuolo, i giallorossi sono riusciti ad ottenere solamente un punto negli scontri contro Fiorentina e Bologna. Un ulteriore elemento però ha contribuito a lasciar ancora più dubbi sulle effettive potenzialità della Roma di poter ambire ad un quarto posto, come l’incapacità da parte del gruppo di Mou di uscire vittoriosi da un big match. Fin qui, infatti, la Roma non è riuscita a vincere con nessuna squadra che attualmente le è davanti in campionato. Per arrivare ad obiettivi come la qualificazione in Champions servirà indubbiamente un’inversione di mentalità e di continuità, che Mou spera possa partire dalla prossima contro gli azzurri.

Dall’altra parte un Napoli con pochissime luci e molte ombre, gli azzurri in settimana hanno dovuto fare i conti anche con un’altra realtà, quella di essere usciti agli ottavi di Coppa Italia e per di più in malissimo modo nella gara casalinga per 0-4 contro il Frosinone. Risultato che distrugge emotivamente quanto riuscito a fare in campionato qualche giorno prima dal Napoli contro il Cagliari e che contribuisce ad alimentare dilemmi sulla rosa azzurra. Urge un’iniezione di fiducia dunque ed è per questo che Mazzarri dovrà preparare al meglio la trasferta di Roma per evitare di incappare in un nuovo circolo vizioso di risultati negativi. Una vittoria contro la Roma, oltre a rinvigorire i ranghi azzurri, significherebbe anche portare i giallorossi a -5 in campionato e iniziare a distaccarsi dal gruppo delle numerose pretendenti al quarto posto.

Dove vedere Roma-Napoli in diretta Tv e Streaming

Partita : Roma-Napoli

: Roma-Napoli Data: 23 dicembre

23 dicembre Orario: 20:45

20:45 Diretta Tv : Dazn

: Dazn Streaming: Dazn e Tim Vision

Roma-Napoli sarà trasmessa in esclusiva in Diretta Tv e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso.

La partita Roma-Napoli potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Massimo Ambrosini

Roma-Napoli le ultimissime:

Mourinho ha sempre apertamente dichiarato che c’è una Roma con Dybala e una Roma senza Dybala e quella che vedremo contro il Napoli sarà proprio la seconda versione. Ad aggravare ancora di più il ramo fantasista dei giallorossi sarà l’ulteriore assenza di Aouar, senza questi due il tecnico portoghese si affiderà a alla coppia di peso Belotti-Lukaku, con Pellegrini subito dietro, il quale avrà più compiti di sostegno alle punte che di interdittura. In mezzo al campo ci saranno Cristante e Paredes, mentre sugli esterni a destra agirà Kristensen che cercherà di strappare una maglia da titolare a discapito di Karsdrop. A sinistra, invece, sicuro del posto è Spinazzola.

Nel Napoli restano indisponibili Elmas e Olivera. Mazzarri si affiderà in toto al tridente Kvara-Osimhen- Politano, che contro il Frosinone si è visto solamente un quarto d’ora per espugnare l’Olimpico e tornare alla vittoria. A centrocampo recuperati anche Zielinski e Anguissa che ieri sono tornati in gruppo e dovrebbero riprendersi le medesime posizioni centrali al fianco di Lobotka. In difesa Mario Rui è tornato a presiedere la fascia sinistra con Di Lorenzo dalla pare opposta e Juan Jesus e Rrahamani centrali.

Roma-Napoli probabili formazioni:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Llorente, Mancini, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Belotti, Lukaku. All. Mourinho

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.