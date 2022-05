Dove vedere Roma-Leicester City in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 5-5-2022

Dove vedere Roma-Leicester City, ritorno delle semifinali di Conference League, giovedì 5 Maggio 2022 alle 21:00. Il match sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming su SKY e DAZN.

90 minuti separano la Roma di Josè Mourinho e il Leicester City di Brendan Rodgers dalla prima finale di Conference League della storia.

La terza competizione europea, che quest’anno ha vissuto la propria prima edizione, ha divertito gli spettatori e, arrivati a questo punto, sembra essere il fondamentale obiettivo di queste due squadre che vogliono rendere speciale questa stagione.

La gara d’andata ha confermato l’equilibrio che aleggia attorno a questa sfida con un pareggio che ha rimandato tutto alla sfida dell’Olimpico.

Mourinho e la Roma restano fedeli alle parole dette fin dal primo match di questa competizione e c’è la volontà di entrare nella storia e vincere un trofeo targato dalla UEFA che manca praticamente da sempre nella bacheca giallorossa.

Il tecnico portoghese è consapevole che una vittoria manderebbe in estasi il popolo romano e lo innalzerebbe come unico allenatore ad aver vinto le tre principali competizioni UEFA, ma davanti c’è una squadra di grande livello.

Le Foxes, anche all’andata, si sono dimostrate pericolose in fase offensiva e forse un po’ carenti in fase difensiva, ma la squadra di Rodgers avrà l’unico compito di segnare e schiacciare la Roma.

Manca solo un confronto per sapere quale delle due strapperà lo storico biglietto per la finale della competizione.

Come vedere Roma-Leicester City in Diretta TV e Streaming Live

Partita: Roma-Leicester City

Roma-Leicester City Data: 5 Maggio 2022

5 Maggio 2022 Orario: 21:00

21:00 Canale tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 256), Sky Sport Football (canale 203)

Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 256), Sky Sport Football (canale 203) Streaming: DAZN, SkyGo (App), NowTv (App e sito)

Roma Leicester City sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Guarda Leicester City Roma in Diretta su DAZN

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Roma Leicester City in diretta streaming anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi al sito ufficiale DAZN.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Sarà possibile vedere il match tra la Roma di Josè Mourinho e il Leicester City di Brendan Rodgers, con calcio d’inizio programmato per le ore 21:00 di Giovedì 5 Maggio 2022, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match dello Stadio Olimpico di Roma sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto delle tre principali coppe europee (Champions League, Europa League e Conference League) come Sky Sport , Sky Sport Football.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Roma-Leicester City

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Roma-Leicester City in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Roma-Leicester City

La Roma di Mourinho ospiterà il Leicester utilizzando la miglior formazione possibile se non per la defezione, già preventivata, di Mkhitaryan, vittima di un infortunio.

Rui Patricio tra i pali, mentre in difesa ci saranno i “soliti” tre, ovvero Smalling, Ibanez e Mancini.

Karsdorp e Zalewski saranno gli esterni titolari con Cristante e Oliveira a centrocampo e Pellegrini a fare da trequartista.

Zaniolo giocherà in attacco insieme ad Abraham.

Il Leicester si presenta al match decisivo per la finale di Conference League con un 4-3-3 dove giocherà ancora una volta l’attaccante Jamie Vardy che sembra essere rientrato a pieno regime nonostante la brutta prestazione dell’andata.

Il bomber inglese potrebbe giocare insieme ad Albrighton, che si posizionerà da ala d’attacco.

A completare l’attacco ci sarà sicuramente il giovane Lookman che ha già fatto molto bene all’andata con Dewsbury-Hall che rientra nel lotto dei titolari e giocherà come centrocampista.

Il centrocampo sarà completato da Tielemans e Maddison mentre la difesa sarà disposta a quattro con R.Pereira, Justin, Evans e Fofana davanti al portiere Schmeichel.

Le probabili formazioni di Roma-Leicester City

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Oliveira, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham. Allenatore: Mourinho.

LEICESTER (4-3-3): Schmeichel; Pereira, Fofana, Evans, Justin; Dewsbury-Hall, Tielemans, Maddison; Lookman, Vardy, Albrighton. Allenatore: Rodgers.