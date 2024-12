La partita Roma-Lecce si giocherà allo stadio “Olimpico” di Roma, sabato 7 dicembre, alle ore 20:45. Il match sarà visibile in Diretta Tv su Sky Sport e su Dazn, mentre le alternative streaming saranno rappresentate da Timvision e SkyGo, oltre che da tutti gli abbonati a Now Tv Sport, piattaforma dove tutti gli utenti che avranno sottoscritto un abbonamento, avranno accesso a tutti i contenuti Sky.

Dove vedere Roma-Lecce in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 07-12-2024

Prima dell’inizio di questa stagione in pochi avrebbero pensato che la Roma dopo solamente 14 partite disputate si sarebbe ritrovata a lottare per la salvezza e con già tre allenatore susseguitisi in panchina. Attualmente a comandare la barca è tornato Claudio Ranieri, ma nemmeno il suo apporto sembra aver dato l’inerzia giusta per uscire dall’oblio nel quale sono caduti i giallorossi, dal suo arrivo infatti, sono arrivate 2 sconfitte ed 1 pareggio in Europa League. Tali risultati non hanno di certo giovato ad un contesto già prettamente giù di morale come quello romanista è per questo, dunque, che in vista della gara di sabato sera contro il Lecce, i giallorossi contempleranno soltanto un risultato, quello della vittoria.

Dall’altra parte un Lecce del tutto rinfrancato dalla cura Giampaolo, dall’arrivo del tecnico ex Milan e Sampdoria infatti, i salentini hanno raccolto ben 4 punti in due gare contro Venezia e Juventus uscendo momentaneamente dal fondo della classifica. Giampaolo e i suoi vorranno sicuramente continuare sul proprio percorso di proporre un calcio offensivo, capace di mettere in difficoltà gli avversari soprattutto nelle situazioni di contropiede e per farlo il tecnico si affiderà di certo al suo fiore all’occhiello, Partick Dorgu, la Roma è avviata.

Dove vedere Roma-Lecce in diretta Tv e Streaming

Roma-Lecce sarà trasmessa in esclusiva in Diretta Tv e in Diretta Streaming su Dazn per tutti coloro i quali avranno sottoscritto un abbonamento DAZN STANDARD (34,99 euro) oppure DAZN PLUS (59,99 euro) con la piattaforma, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso.



Sarà possibile seguire il match anche visibile in diretta tv su Sky, con i canali di riferimento che saranno Sky Sport Uno (201) e Sky sport 4k (213).



L’alternativa streaming sarà rappresentata da Now Tv, piattaforma sulla quale, attraverso il proprio abbonamento, sarà possibile accedere a tutti i contenuti Sky, sottoscrivendo l’abbonamento al Pass Sport dal costo di 14,99 euro al mese.



La partita Roma-Lecce potrà essere seguita anche asull’app SkyGo, scaricabile gratuitamente dal proprio store per Pc, Tablet e Smartphone, attraverso la quale, inserendo le proprie credenziali, si potrà accedere allo streaming del match.

Roma-Lecce le ultimissime:

Nei giallorossi, Ranieri, rischia di dover fare a meno di Bryan Cristante (distorsione alla caviglia) e di Artem Dovbyk (attacco influenzale), mentre ci saranno sicuramente Hermoso e Hummels. In difesa, dunque, il tecnico starebbe pensando di ritornare a 3 in difesa per schierare Hummels al centro con Mancini e Ndicka braccetti. Sugli esterni Angelino sarà incaricato sulla corsia di sinistra, mentre sull’out di destra agirà il solito Celik. In mezzo al campo la regia sarà affidata a Paredes, con Konè di fianco il quale avrà compiti di interdizione. I due trequartisti alle spalle della punta, invece, saranno Saelemaekers e Dybala, incaricati di rifornire al meglio Dovbyk il quale se non dovesse farcela sarà sostituito da Shomurodov.

Nel Lecce, Giampaolo come detto, si affiderà alla forza fisica e alla velocità di Partick Dorgu davanti, il quale agirà da esterno altro di destra nel tridente leccese al fianco di Kristovic e Sansone. A centrocampo Ramadani avrà le chiavi della regia e sarà affiancato dall’ex Salernitana Coulibaly e da Rafia. Dietro, invece, coppia di muscoli con Baschirotto e Gaspar, mentre tra esterni bassi pronti Guilbert e Pelmard.

Roma-Lecce Probabili Formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Saelemaekers; Dovbyk.

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Pelmard; Rafia, Ramadani, Coulibaly; Dorgu, Krstovic, Sansone. All. Giampaolo.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.