Dove vedere Roma-Lazio in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 20-3-2022

Dove vedere Roma-Lazio, 30° Giornata di Serie A, Domenica 13 Marzo 2022 alle 18:00. Il match dello Stadio Olimpico di Roma sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

Il momento è arrivato: per 90 minuti la città Eterna si fermerà per il derby di Roma tra i giallorossi di Josè Mourinho e la Lazio di Maurizio Sarri.

Una stracittadina che sarà decisiva e importante per tantissimi motivi tra cui c’è sicuramente la voglia di mettere un solco rispetto ai cugini per quella che è la lotta alle zone Europa.

Solo un punto divide le due squadre in un campionato che per entrambi ha significato una serie di alti e bassi, figli di una rivoluzione mai del tutto iniziata.

La Roma, con Mourinho, sperava di poter subito competere ad altissimi livelli, ma la mentalità della squadra certe volte vacilla ancora.

La Lazio, con Sarri, avrebbe voluto fin da subito la massima espressione della bellezza calcistica, ma anche in questo caso il percorso è stato ben più tortuoso.

Entrambe arrivano al derby con risultati praticamente simili e con umori paragonabili, l’unica differenza è l’Europa in cui la Roma, pochi giorni fa, ha giocato affrontando il Vitesse mentre i biancocelesti sono stati eliminati ai sedicesimi di Europa League.

Fatto sta che, come ogni derby, per 90 minuti tutto si fermerà e i calcoli non conteranno più. Ciò che si è fatto prima non avrà più importanza perché, soprattutto a Roma, niente può valere più di un derby vinto.

Come vedere Roma-Lazio in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Roma-Lazio

: Roma-Lazio Data : Domenica 20 Marzo 2022

: Domenica 20 Marzo 2022 Orario : 18:00

: 18:00 Canali TV : DAZN (app e sito)

: DAZN (app e sito) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere la sfida tra la Roma di Josè Mourinho e la Lazio di Maurizio Sarri, il 20 Marzo 2022, alle ore 18:00 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Per poter guardare la partita Roma Lazio in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Roma Lazio, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Roma-Lazio

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Roma-Lazio in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Roma-Lazio

La Roma ritrova Mkhitaryan dopo la squalifica scontata nel precedente match contro l’Udinese e subito l’armeno sarà titolare nel derby.

Non cambia il modulo, ovvero il 3-4-1-2, con Rui Patricio tra i pali e la difesa composta da Kumbulla, Smalling e Mancini con Ibanez fuori.

Confermato El Shaarawy sugli esterni dopo le buone prove da subentrato con Karsdorp dall’altra parte.

Cristante e lo stesso Mkhitaryan giocheranno centrali con Pellegrini sulla trequarti con Zaniolo e Abraham in attacco.

La Lazio ripropone il 4-3-3 con l’ex Pedro che giocherà sugli esterni insieme a Felipe Anderson che agirà dalla parte opposta.

Impossibile prescindere dalla presenza di Ciro Immobile, mentre in mezzo al campo Sarri vuole solo i fedelissimi.

Strakosha tra i pali con Marusic e Hysaj sugli esterni e Luiz Felipe, fresco di convocazione in Nazionale, con Acerbi.

Lucas Leiva giocherà a centrocampo insieme a Luis Alberto e Milinkovic Savic.

Le probabili formazioni di Roma-Lazio

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, El Shaarawy; Lo. Pellegrini; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; S. Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; F. Anderson, Immoble, Pedro. Allenatore: Sarri.

