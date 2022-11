Dove vedere Roma – Lazio in Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 06-11-2022

Dove vedere Roma – Lazio, 13° Giornata di Serie A, Domenica 6 Novembre 2022 alle 18:00.

Il derby dell’Olimpico dello Stadio Bentegodi di Verona sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

La 13° Giornata di Serie A offre diversi big Match e oltre a Juventus Inter e Atalanta Napoli ci sarà l’attesissimo derby della Capitale con di fronte la Roma di Mourinho e la Lazio di Sarri.

Le due formazioni capitoline sono in piena lotta per il 4° posto e si stanno sfidando a suon di sorpassi e controsorpassi. Attualmente la Roma è salita al 4° posto con 25 punti dopo la vittoria in trasferta al Bentegodi contro il Verona per 3 a 1 mentre la Lazio è 5° con un punto in meno dopo essere stata sconfitta in casa dalla Salernitana domenica scorsa.

La Lazio è reduce anche dalla sconfitta in Europa League contro il Feyenoord per 1 a 0 che gli è costata la retrocessione in Conference League.

La Roma di Mourinho invece ha battuto per 3 a 1 il Ludogorets nello scontro diretto per il 2° posto ed è passata al turno successivo di Europa League dove come seconda classificata affronterà un club retrocesso dalla Champions League.

Inutile dire che c’è grande attesa da parte di entrambe le tifoserie e si prevede un match ricco di gol e spettacolo.

L’anno scorso il derby è stato vinto dalle squadre che hanno giocato in casa: all’andata a settembre 2021 vinse la Lazio 3 a 2 mentre il match di ritorno è stato vinto dalla Roma con un netto 3 a 0 con doppietta di Abraham e gol di Lorenzo Pellegrini.

Guarda Roma – Lazio in Diretta su DAZN.

Come vedere Roma – Lazio in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Roma – Lazio

: Roma – Lazio Data : Domenica 6 Novembre 2022

: Domenica 6 Novembre 2022 Orario : 18:00

: 18:00 Canali TV : DAZN (app e sito)

: DAZN (app e sito) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere l’attesissimo derby dell’Olimpico tra la Roma di Mourinho e la Lazio di Sarri, Domenica 6 Novembre 2022 alle ore 18:00 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Roma – Lazio verrà raccontata su DAZN dalle voci di Edoardo Testoni alla telecronaca affiancato dal commento tecnico di Riccardo Montolivo. A bordocampo Tommaso Turci e Barbara Cirillo.

Guarda Tutte le partite di Serie A 2021-22 in Diretta su DAZN

Guarda Roma – Lazio in Diretta Streaming su DAZN.

Per poter guardare la partita Roma – Lazio in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Roma – Lazio, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Roma – Lazio:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Roma – Lazio in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Probabili formazioni di Roma – Lazio:

Mourinho schiera la sua Roma con il solito 3-4-1-2 con Rui Patricio in porta e linea difensiva a 3 formata da Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo ci saranno Camara e Cristante al centro con Karsdorp a destra e Zalewski a sinistra. Il tridente d’attacco è formata da Abraham punta centrale supportato da Zaniolo e Lorenzo Pellegrini.

Sarri schiera la sua Lazio con il solito 4-3-3 con Provedel in porta e davanti a lui Casale e Romagnoli al centro con Lazzari a destra e Marusic a sinistra. A centrocampo c’è Cataldi al centro affiancato da Vecino e Luis Alberto. In attacco il tridente formato da Felipe Anderson, Zaccagni e Pedro.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Camara, Cristante, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho

Indisponibili: Darboe, Dybala, Spinazzola, Wijnaldum

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri

Squalificati: Milinkovic-Savic