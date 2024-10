La partita si giocherà allo stadio “Olimpico” di Roma, domenica 20 ottobre alle ore 20:45. Il match sarà visibile in esclusiva Streaming su Dazn, mentre un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita.

Dove vedere Roma-Inter in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 20-10-2024

Alla ripresa del campionato la Roma di Ivan Juric ospiterà l’Inter all’Olimpico nel big match di domenica sera. I giallorossi sono reduci dal deludente pareggio contro il Monza per 1-1, ma ancor prima anche le prestazioni contro Venezia e Udinese, nonostante le vittorie non siano state delle più convincenti, avendo nel mezzo anche un solo punto conquistato in Europa League fin qui contro Elfsborg e Bilbao. Proprio a seguito di tali prestazioni a distanza soltanto di una ventina di giorni dal suo arrivo sulla panchina giallorossa, Ivan Juric è già sotto esame e i banchi di prova contro Inter e Fiorentina potrebbero essere cruciali per la sua permanenza nella capitale.

Dall’altra parte, un Inter che rispetto all’anno scorso continua a mostrare seri problemi dal punto di vista difensivo, la retroguardia nerazzurra, infatti, ha subito già 9 gol nelle prime sette giornate di campionato, gli stessi che la scorsa stagione aveva subito durante tutto il girone d’andata, un dato che occorre urgentemente modificare. Inzaghi cercherà, dunque, di dar seguito al piccolo filotto di vittorie che i nerazzurri hanno ottenuto contro Udinese–Stella Rossa e Torino, tentando di far fede anche ai risultati ottenuti negli ultimi anni a Roma, i quali anno visto i nerazzurri uscire vincitori negli ultimi tre anni.

Dove vedere Roma-Inter in diretta Tv e Streaming

Roma-Inter sarà trasmessa in esclusiva in Diretta Tv e in Diretta Streaming su Dazn per tutti coloro i quali avranno sottoscritto un abbonamento DAZN STANDARD (34,99€) oppure DAZN PLUS (59,99€) con la piattaforma, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso.

La partita Roma-Inter potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Roma-Inter le ultimissime:

Nella Roma, Juric, torna a sorridere grazie al recupero dall’infortunio di Paulo Dybala, il quale tornerà nella sua posizione da trequartista in coppia con Pellegrini a sostegno del gigante ucraino Dovbyk. Sugli esterni visto gli infortuni di Saelemaekers ed El Shaarawy sulla sinistra toccherà a Zalewski, mentre sull’out opposto ci sarà Celik. In mezzo al campo confermatissimi Cristante e Kone a fare da interdittori. Per quanto riguarda la retroguardia, invece, Hummels ed Hermoso partiranno ancora dalla panchina, mentre a fare da scudo a Svilar ci saranno Mancini–Ndika e Angelino.

Nell’Inter, Inzaghi, recupererà Barella, il quale dovrebbe riprendersi il posto da titolare in mezzo al campo al fianco di Calhanoglu e Mkhitaryan. Sugli esterni confermatissimi i soliti Darmian e Dimarco, con quest’ultimo reduce da due ottime partite con la maglia dell’Italia. Davanti solita coppia fissa con Martinez al fianco di Thuram.

Roma-Inter probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Dovbyk. All. Juric



INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram.

