Dove vedere Roma – Fiorentina in Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 15-01-2023

Dove vedere Roma – Fiorentina, 18° Giornata di Serie A, Domenica 15 Gennaio 2023 alle 20:45. Il match dell’Olimpico tra la Roma di Mourinho e Fiorentina di Italiano sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

La Roma di Mourinho torna in campo all’Olimpico per la 18° Giornata di Seria A dopo la vittoria ottenuta in Coppa Italia contro il Genoa per 1 a 0 che è valsa la qualificazione ai quarti di finale.

I giallorossi nelle prime due partite di campionato di questo 2023 hanno ottenuto 1 vittoria ed 1 pareggio vincendo di misura contro il Bologna all’Olimpico il 4 gennaio e pareggiando a San Siro contro il Milan domenica scorsa 2 a 2 con il gol in extremis di Tammy Abraham.

La Roma dopo 17 Giornate di Serie A è al 6° posto in classifica con 31 punti insieme all’Atalanta ed il 4° posto occupato dall’Inter dista 6 punti che potrebbero diventare 3 in caso di vittoria oggi contro la Fiorentina.

La Fiorentina di Italiano giovedì ha eliminato la Sampdoria negli ottavi di Finale di Coppa Italia vincendo 1 a 0 al Franchi. In campionato nel 2023 anche i viola hanno ottenuto 1 vittoria ed 1 pareggio.

Nei 2 match giocati entrambi al Franchi in questo 2023 la Fiorentina ha pareggiato il 4 gennaio 1 a 1 contro il Monza e vinto 2 a 1 contro il Sassuolo sabato 7 gennaio.

La Fiorentina è attualmente al 9° posto con 23 punti insieme al Torino.

Nella scorsa stagione l’ultima sfida giocata all’Olimpico tra la Roma di Mourinho e la Fiorentina ad agosto 2021 terminò con la vittoria casalinga dei giallorossi per 3 a 1. Mentre il match di ritorno al Franchi del maggio scorso è stato vinto 2 a 0 dai viola.

Guarda Roma – Fiorentina in Diretta Streaming su DAZN!

Come vedere Roma – Fiorentina in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Roma – Fiorentina

: Roma – Fiorentina Data : Domenica 15 Gennaio

: Domenica 15 Gennaio Orario : 20:45

: 20:45 Canali TV : DAZN (app e sito)

: DAZN (app e sito) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere la sfida tra la Roma di Josè Mourinho e la Fiorentina di Vincenzo Italiano, Domenica 15 Gennaio 2023 alle ore 20:45 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Per poter guardare la partita Roma – Fiorentina in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

La telecronaca su Dazn sarà a cura di Edoardo Testoni con commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Roma – Fiorentina, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Guarda tutte le partite di Serie A in Diretta Streaming su DAZN.

Roma – Fiorentina sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn.

In ogni caso è necessario essere abbonati a Dazn. La app si può trovare nella sezione apposita del decoder o utilizzando il comando vocale “apri Dazn”. Per il canale Zona Dazn è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account Dazn.

Per vedere il Pacchetto Mondo Dazn su Sky è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche quello a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per rendere accessibile il canale.

Quindi vedere tutta la Serie A anche sul satellite o digitale terrestre costa 49.89 euro al mese.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Roma – Fiorentina

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Roma – Fiorentina in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Probabili Formazioni di Roma – Fiorentina:

Mourinho manda in campo la sua Roma con il 3-4-2-1 con Rui Patricio in porta e linea difensiva a 3 formata da Mancini, Smalling e Kumbulla che prende il posto di Ibanez squalificato. A centrocampo ci sono Cristante e Matic al centro con Celik a destra e Zalewski a sinistra. In attacco Abraham punta centrale supportato da Dybala e Pellegrini.

Italiano manda in campo la sua Fiorentina con il 4-2-3-1 con Terracciano in porta e davanti a lui Milenkovic e Igor centrali con Dodo a destra e Biraghi a sinistra. I due di centrocampo sono Amrabat e Duncan. In attacco c’è Kouamè punta centrale supportato da Bonaventura, Gonzalez e Ikonè.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patrico; Mancini, Smalling, Kumbulla; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Abraham. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Vina, Spinazzola, Camara, Tahirovic, Bove, Belotti, Shomurodov, EI Shaarawy, Solbakken, Volpato. Indisponibili: Darboe, Karsdorp, Wijnaldum. Squalificati: Ibanez.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Kouamè. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Gollini, Cerofolini, Terzic, Venuti, Ranieri, Krastev, Kayode, Bianco, Amatucci, Barak, Castrovilli, Jovic, Distefano. Indisponibili: Cabral, Mandragora, Quarta, Saponara, Sottil.

Squalificati: nessuno.

Arbitro: Giua (Olbia).