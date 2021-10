Dove vedere Roma-Empoli in Diretta TV e Streaming: Probabili formazioni e orario 3-10-2021

Dove vedere Roma-Empoli, 7° Giornata di Serie A, Domenica 3 Ottobre 2021 alle 18:00. Il derby dello Stadio Olimpico di Roma sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

I giallorossi tornano protagonisti in campionato nella sfida di Serie A, domenica alle ore 18:00, contro l’Empoli.

I toscani saranno un avversario ostico per le speranze del club capitolino che arriva a questo match dopo aver perso un derby in maniera, comunque, bruciante e dopo 20 minuti iniziali conditi da atteggiamento sbagliato e grandi errori.

L’Empoli, invece, è forte della vittoria per 4-2 contro il Bologna che ha rilanciato le aspettative di una squadra che ha dimostrato di sapere perfettamente come giocare a calcio e come far divertire il pubblico.

Mourinho, però, non può sbagliare e se vuole ribadire le sue ambizioni di rendere la Roma ben più forte rispetto allo scorso, deludente, anno, c’è bisogno che la squadra sia attenta e non sottovaluti la sfida.

Potrebbe giocare a favore dei toscani la stanchezza dei giallorossi, impegnati anche nel match di Conference League contro lo Zorya dove, però, hanno giocato prevalentemente le seconde linee.

La classifica, attualmente, sorride all’Empoli dell’ex Andreazzoli che ha collezionato ben 9 punti (3 in meno dei giallorossi) ed è in striscia di vittorie da due giornate.

Sarà interessante per l’allenatore romano tornare nella città che gli mostrò, per 15 partite nel 2013, l’ebrezza di debuttare come allenatore capo in Serie A, dopo tanta gavetta e il posto da collaboratore tecnico di Spalletti.

Adesso l’interesse di Andreazzoli è quello di salvare, il più velocemente possibile, l’Empoli e la Roma è affidata all’esperto Mourinho che non vuole assolutamente perdere il treno delle top 4 italiane.

Come vedere Roma-Empoli in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Roma-Empoli

: Roma-Empoli Data : Domenica 3 Ottobre 2021

: Domenica 3 Ottobre 2021 Orario : 18:00

: 18:00 Canali TV : DAZN (app e sito)

: DAZN (app e sito) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere la sfida tra la Roma di Josè Mourinho e l’Empoli di Aurelio Andreazzoli, il 3 ottobre 2021, alle ore 18:00 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Per poter guardare la partita Roma Empoli in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Roma-Empoli, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Roma-Empoli

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Roma-Empoli in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/embed/player/s25212/

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Roma-Empoli

Dopo l’incontro in Conference League, Josè Mourinho torna con il suo 4-2-3-1 tipo.

Rui Patricio in porta, mentre in difesa dovrebbero cambiare 3/4 rispetto alla sfida europea con Mancini che torna al centro insieme a Smalling e Karsdorp sugli esterni con Vina.

Cristante e Veretout giocheranno sulla mediana, mentre trequartisti giocheranno Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan.

Tammy Abraham sarà l’unica punta.

L’Empoli dell’ex Andreazzoli giocherà con Vicario in porta, Stojanovic e Marchizza sulle fascia basse e Romagnoli, con Ismajli, a formare la zona centrale di difesa.

A centrocampo riconfermato, dopo il gol, Samuele Ricci che giocherà con Henderson e Zurkowski.

Bajrami giocherà dietro le punte che saranno Di Francesco e Pinamonti. Per Cutrone panchina.

Probabili formazioni di Roma-Empoli

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.



Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli, Marchizza; Ricci, Henderson, Zurkowski; Bajrami; Di Francesco, Pinamonti

Precedenti e statistiche di Roma-Empoli

