Dove vedere Roma-Bodo/Glimt in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 4-11-2021

Dove vedere Roma-Bodo/Glimt, quarta giornata del Gruppo C di Conference League, giovedì 4 Novembre 2021 alle 21:00. Il match sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming su SKY e DAZN.

Se prima la Conference League e gli avversari dei gironi erano catalogabili come ostacoli da superare in fretta, adesso il pensiero della Roma è totalmente diverso.

La batosta subita all’andata contro il Bodo/Glimt è un affronto alla storia di una squadra che per tradizione e qualità dovrebbe essere ampiamente più forte e attrezzata dei campioni di Norvegia che hanno avuto la presunzione e la bravura di “scherzare” sui giocatori giallorossi fino ad un rotondo 6-1.

6 gol durissimi da digerire e da spiegare ma che potrebbero essere vendicati prima del previsto perché la quarta giornata di Conference League mette nuovamente di fronte queste due formazioni.

Questa volta il teatro sarà l’Olimpico e la Roma, seconda in classifica con il rischio di vedere il primato del girone andarsene via, non ha altro risultato che la vittoria.

La vittoria non significa 3 punti o riconquista del primo posto del Gruppo C, anche perché la differenza reti difficilmente premierà i giallorossi nel confronto con il Bodo, ma diventa una questione d’onore.

La Roma gioca nuovamente contro chi ha distrutto tutte le certezze e evidenziato tutti i problemi della rosa di Mourinho e non può esserci replica migliore che affrontare il proprio passato e dimostrare di aver imparato dagli errori.

Il Bodo ha già dimostrato di essere una squadra da non sottovalutare, con grandi individualità e una buona forza corale, ma giovedì non ci saranno attenuanti.

La Roma giocherà per vincere.

Come vedere Bodo/Glimt-Roma in Diretta TV e Streaming Live

Partita: Roma-Bodo/Glimt

Roma-Bodo/Glimt Data: 4 Novembre 2021

4 Novembre 2021 Orario: 21:00

21:00 Canale tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 256), Sky Sport Football (canale 203)

Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 256), Sky Sport Football (canale 203) Streaming: DAZN, SkyGo (App), NowTv (App e sito)

Roma Bodo/Glimt sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Guarda Roma Bodo/Glimt in Diretta su DAZN

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Roma Bodo/Glimt in diretta streaming anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi al sito ufficiale DAZN.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Sarà possibile vedere il match tra la Roma di Josè Mourinho e il Bodo/Glimt di Kjetil Knutsen, con calcio d’inizio programmato per le ore 21:00 di Giovedì 4 Novembre 2021, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match dello Stadio Olimpico sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto delle tre principali coppe europee (Champions League, Europa League e Conference League) come Sky Sport , Sky Sport Football.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Roma-Bodo/Glimt

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Bodo/Glimt-Roma in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Bodo/Glimt-Roma

La batosta dell’andata e le seguenti parole di Mourinho, impongono i giallorossi a dover schierare una formazione molto simile a quella titolare.

Il 4-2-3-1 della Roma vedrà una difesa totalmente composta da titolari con Rui Patricio in porta, Mancini e Ibanez difensori centrali, Karsdorp e Vina sugli esterni.

A centrocampo la già collaudata coppia Veretout-Cristante sarà presente, mentre in fase offensiva potrebbero esserci dei cambiamenti.

Mkhitaryan, apparso stanco, potrebbe dare una chance al giovane Afena-Gyan con El Shaarawy e Pellegrini a giocare sulla trequarti.

In attacco persiste il ballottaggio tra Shomurodov e Abraham.

I norvegesi di Knutsen non dovrebbero cambiare quasi nulla rispetto alla trionfale partita d’andata e si schiereranno con un 4-3-3 classico che prevede Haikin in porta, Konradsen a destra e il talentuoso Andrè Bjorkan a sinistra con Moe e Hoibraten a completare il pacchetto difensivo.

Il centrocampo sarà comandato dal capitano e stella della squadra Patrick Berg che si dividerà i compiti in mezzo al campo con Fet e Saltnes.

In attacco, Sorli e Solbakken aiuteranno l’unica punta Botheim.

Probabili formazioni di Bodo/Glimt-Roma

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Ibanez, Mancini, Vina; Veretout, Cristante; Afena-Gyan, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov.

BODO GLIMT (4-3-3): Haikin; Konradsen, Moe, Høibråten, Bjørkan; Fet, Berg, Saltnes; Sørli, Botheim, Solbakken.

Precedenti e statistiche di Bodo/Glimt-Roma

Il Bodo/Glimt, oltre i giallorossi, ha già dovuto affrontare una squadra di Serie A durante una competizione europea, infatti nel 2020 il Milan vinse nel match valevole per le qualificazioni all’Europa League contro i norvegesi per 3-2.

Il largo 6-1 rifilato all’andata ha cambiato i connotati della classifica e delle statistiche di Conference League.

La Roma, infatti, è diventata la squadra con più reti subite nel Gruppo C (7), ma è anche quella con più gol fatti (9) a pari merito con il Bodo (9) che è la miglior difesa del gruppo (2 gol subiti).

Solo tre squadre hanno subito più gol della Roma in Conference League.

Migliori Bookmakers AAMS