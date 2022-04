Dove vedere Roma-Bodo/Glimt in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 4-11-2022

Dove vedere Roma-Bodo/Glimt, ritorno dei quarti di finale di Conference League, giovedì 14 Aprile 2022 alle 21:00. Il match sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming su SKY e DAZN.

L’imperativo è solo uno: vincere a tutti i costi.

La Roma è allo snodo finale della propria Conference League e dopo la sconfitta all’andata, non può pensare di sbagliare nella gara di ritorno dei quarti di finale contro il Bodo/Glimt.

Dopo tante chiacchiere e discorsi inerenti a una “maledizione” norvegese che non permette ai giallorossi di vincere contro il Bodo (su 3 incontri, 2 sconfitte e 1 pareggio).

C’è bisogno della miglior Roma per far valere un tasso tecnico che, sulla carta, non può vedere eguali. Il 2-1 dell’andata non chiude il discorso qualificazione, ma sicuramente complica i giochi, soprattutto pensando al fatto che i gol in trasferta non valgono più doppio.

Bisognerebbe vincere con due gol di scarto e non dare coraggio al Bodo/Glimt che ha già dimostrato di essere una squadra dall’alto tasso tecnico.

Sfida difficile, ma non impossibile. La Roma è pronta e il sogno di conquistare la prima Conference League della storia è proseguibile solo battendo il Bodo.

Come vedere Roma-Bodo/Glimt in Diretta TV e Streaming Live

Partita: Roma-Bodo/Glimt

Roma-Bodo/Glimt Data: 14 Aprile 2022

14 Aprile 2022 Orario: 21:00

21:00 Canale tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 256), Sky Sport Football (canale 203)

Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 256), Sky Sport Football (canale 203) Streaming: DAZN, SkyGo (App), NowTv (App e sito)

Roma Bodo/Glimt sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Roma Bodo/Glimt in diretta streaming anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi al sito ufficiale DAZN.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Sarà possibile vedere il match tra la Roma di Josè Mourinho e il Bodo/Glimt di Kjetil Knutsen, con calcio d’inizio programmato per le ore 21:00 di Giovedì 14 Aprile 2022, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match dello Stadio Olimpico sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto delle tre principali coppe europee (Champions League, Europa League e Conference League) come Sky Sport , Sky Sport Football.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Roma-Bodo/Glimt

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Roma-Bodo/Glimt in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Roma-Bodo/Glimt

La Roma non può sbagliare e cercherà di agguantare la semifinale utilizzando i migliori effettivi.

Il 3-4-2-1 della Roma vedrà una difesa totalmente composta da titolari con Rui Patricio in porta, Mancini, Smalling e Ibanez difensori centrali, Karsdorp e Zalewski sugli esterni.

A centrocampo giocherà la coppia Oliveira-Cristante, mentre in fase offensiva potrebbero esserci dei cambiamenti.

Il ballottaggio è tra Zaniolo, Mkhitaryan e Pellegrini con questi ultimi due favoriti sul giovane italiano.

Come unica punta, nessun dubbio: sarà Abraham a sorreggere l’attacco giallorosso.

I norvegesi di Knutsen non dovrebbero cambiare quasi nulla rispetto alla trionfale partita d’andata e si schiereranno con un 4-3-3 classico che prevede Haikin in porta, Sampsted a destra e il talentuoso Wembangomo a sinistra con Moe e Hoibraten a completare il pacchetto difensivo.

Il centrocampo sarà comandato dal capitano e stella della squadra Saltnes che si dividerà i compiti in mezzo al campo con Vetlesen e Hagen.

In attacco, Sorli e Solbakken aiuteranno l’unica punta Espejord.

Probabili formazioni di Bodo/Glimt-Roma

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Mkhitaryan, Pellegrini; Abraham. Allenatore: Mourinho.

BODO GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Hoibraaten, Wembangomo; Vetlesen, Hagen, Saltnes; Solbakken, Espejord, Sorli. Allenatore: Knutsen.