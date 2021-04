Dove vedere Roma-Atalanta in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 22-4-2021

Dove vedere Roma-Atalanta, posticipo della 32° Giornata di Serie A, giovedì 22 Aprile alle 18:30. La partita Roma-Atalanta sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

Allo Stadio Olimpico di Roma è vietato sbagliare.

I giallorossi, reduci da una sola vittoria nelle ultime cinque giornate, avranno il chiaro compito di dover ritrovare se stessi per sperare, ancora una volta, nel conseguimento di uno dei piazzamenti utili per l’Europa che conta.

La squadra di Paulo Fonseca è il vero e proprio rebus di questa annata calcistica: da un lato la Roma si è confermata “bella di notte” calcando i palcoscenici europei con grinta e autorità, mostrando uno stile di gioco e una motivazione ben evidente e incoraggiante, ma dall’altro i giallorossi si ritrovano a condurre un campionato, la quale posizione di classifica non rispecchia minimamente il valore della rosa.

Tra problemi tattici, troppa emotività nei match che contano e cali di concentrazione imperdonabili, la squadra capitolina non ha vinto nemmeno uno dei big match che la Serie A ha offerto e giovedì dovrà affrontare chi, invece, ha il record di punti proprio contro le big.

L‘Atalanta di Gasperini viaggia a ritmi forsennati con cinque vittorie nelle ultime cinque uscite e nell’ultimo match ha regolato, al 90′, la Juventus con una partita diversa dalla solita espressione di calcio offensivo e arrembante, ma più simile ad un incontro ragionato e intelligente, quasi a voler dimostrare che l’Atalanta ha raggiunto un livello di personalità tale che può imparare a “gestire” i match da vera grande.

Il terzo posto appena conquistato, con il secondo nel mirino, mostrano che i bergamaschi non sono più una semplice cenerentola, ma una grande e solida realtà del calcio italiano.

La Dea ha tutte le carte in regola per sorprendere la Roma, che ha spesso sofferto contro le squadre che giocano in modo offensivo come l’Atalanta, sognando di espugnare l’Olimpico.

Ultime sulle formazioni di Roma-Atalanta

Sarà Duvan Zapata a comandare l’attacco dei suoi

I giallorossi scendono in campo orfani dello spagnolo Pedro, fermo per 10 giorni, ma con il ritorno in campo della già collaudata trequarti con Mkhitaryan e Pellegrini.

Sugli esterni, ancora assente Spinazzola con Fonseca che darà ancora fiducia a Calafiori. Cristante continuerà a giocare come difensore centrale completando il trio arretrato composto anche da Mancini e Ibanez.

Villar è, attualmente, preferito a Diawara e in porta torna Pau Lopez al posto di Mirante.

L’Atalanta risponde con il duo colombiano Muriel-Zapata, con l’ex Fiorentina che giocherà leggermente più dietro rispetto a Duvan.

Malinovski e Pessina completeranno la trequarti, mentre in difensa, davanti a Gollini, la linea di 4 sarà composta da Toloi, Romero, Palomino e Gosens.

Probabili formazioni di Roma-Atalanta

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

ATALANTA (4-2-3-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino, Gosens; De Roon, Freuler; Malinovskyi, Pessina, Muriel; Zapata.

Come vedere Roma-Atalanta in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Roma-Atalanta

: Roma-Atalanta Data : Giovedì 22 Aprile 2021

: Giovedì 22 Aprile 2021 Orario : 18:30

: 18:30 Canali TV : DAZN (canale 209 di Sky)

: DAZN (canale 209 di Sky) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere la sfida tra la Roma di Paulo Fonseca e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, il 22 aprile 2021, alle ore 18:30, tramite l’app di DAZN, disponibile su tutte le piattaforme digitali, pc, smartphone, TIMVISION e tablet; oppure su DAZN1 visibile a tutti coloro che hanno un abbonamento Sky che comprende il pacchetto “Sport” e “Calcio” o attraverso l’abbonamento SkyQ-DAZN con il quale è possibile entrare nell’app di DAZN tramite il decoder.

La partita sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console videoludica come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Roma-Atalanta

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Roma-Atalanta in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/embed/player/s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Roma-Atalanta

Sono 117 i precedenti in Serie A fra queste due squadre. I giallorossi hanno prevalso in 52 confronti, mentre per 28 volte è stata l’Atalanta ad avere la meglio. I pareggi sono 37.

In casa, i giallorossi hanno vinto 37 volte e perso solamente 7 incontri contro la Dea.

Negli ultimi 6 confronti, però, la Roma non ha mai battuto l’Atalanta in casa (3 vittorie bergamasche e 3 pareggi).

Paulo Fonseca ha sempre perso contro l’Atalanta con uno “score” di 3 sconfitte in 3 gare.

Migliori Bookmakers AAMS