Dove vedere RFS-Fiorentina in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 3-11-2022

Dove vedere RFS-Fiorentina, gara valevole per l’ultimo turno della fase a gironi di Europa League.

La partita si giocherà allo stadio Arkadija di Riga, giovedì 3 novembre, alle ore 16:30. Il match sarà visibile in diretta tv e streaming sia su Dazn che su Sky, dove sarà possibile vedere la partita in diretta tv sul canale Sky Sport. Un’altra opzione è Tim Vision, la quale permette a tutti i propri abbonati di accedere a tutti i contenuti di Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita.

L’RFS si prepara ad affrontare la viola in casa, dopo lo stop subito in campionato in casa del Valmiera dove la squadra allenata da Morozs non è riuscita ad andare oltre l’1-1. I lettoni non sono mai riusciti a dire la loro nel Gruppo A, di fatto si trovano in fondo al girone con soli 2 punti in 5 partite disputate oramai fuori da qualsiasi discorso qualificazione. L’RFS, però, ci terrà comunque a fare bella figura in casa propria, cercando di rendere quanto più difficile possibile la serata dei Viola a Riga, dove la squadra di Italiano si gioca la vetta della classifica.

Proprio la Fiorentina è arrivata in queste ore a Riga e, dopo il successo in campionato arrivato nei minuti finali al Picco conto lo Spezia, con un gol di Cabral, la viola vuole iniziare a dare continuità di risultati al proprio calendario. Gli uomini di Italiano si trovano a 10 punti nel girone, ormai già certi della qualificazione. A 10 punti ci sono anche i turchi del Basaksehir che, però, hanno dalla loro la differenza reti con un +2 negli scontri diretti. La Fiorentina deve, dunque, sperare che gli uomini di Emre non timbrino il cartellino anche giovedì contro gli scozzesi, perché se così fosse la viola riuscirebbe ad aggiudicarsi la vittoria del Gruppo A.

RFS-Fiorentina sarà trasmessa in diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e diretta streaming su DAZN, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una TIMVISION BOX, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box. La gara non verrà trasmessa in chiaro su Tv8.

Al termine delle partite, gli utenti avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà trasmessa anche su Sky Sport, mentre non potrà essere visibile in chiaro.

La partita RFS-Fiorentina potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su Pc, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

RFS-Fiorentina le ultimissime:

Nei viola potrebbero esserci molte sorprese di formazione, prima tra tutte il ritorno di Pierluigi Gollini fra i pali, il quale, dopo un inizio di campionato molto incerto, si è visto scavalcare in campionato da Terracciano, diventando il portiere di coppa della viola. In difesa dovrebbero essere confermati Biraghi e Milenkovic, mentre scalpitano Igor e Venuti che dovrebbero far rifiatare Quarta e Dodo. A centrocampo sicuro del poso c’è Amrabat, che dovrebbe essere affiancato da Duncan e Bonaventura. Davanti, pronto a partire titiolare, Saponara con Cabral in vantaggio su Jovic per la guida dell’attacco e Ikone a presiedere la corsia di destra. Restano indisponibili, invece, Sottil, Nico Gonzalez e Castrovilli.



RFS-Fiorentina Probabili Formazioni

RFS (4-2-3-1): Steinbors, Mares, Lipuscek, Jagodinskis, Vlalukin, Panic, Jatta, Santana, Saric, Zjuzins, Llic. All. Morozs

Fiorentina (4-3-3): Gollini, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi, Amrabat, Duncan, Bonaventura, Saponara, Cabral, Ikone. All. Vincenzo Italiano