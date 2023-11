Dove vedere Real Madrid-Napoli in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 29-11-2023

Dove vedere Real Madrid-Napoli, match valevole per il quinto turno del Girone C di Champions League. La partita si giocherà allo stadio “Bernabeu” di Madrid, mercoledì 29 settembre, alle ore 21:00. Il match sarà visibile in Diretta streaming in esclusiva su Prime Video, in quanto la piattaforma è detentrice dei diritti del miglior match della competizione in programma il mercoledì sera.

I Blancos di Carlo Ancelotti si appresteranno ad affrontare nuovamente il Napoli, questa volta però con Walter Mazzarri sulla panchina, in quello che sarà il quinto turno dei gironi di Champions League. Nella gara d’andata al Maradona, il Real era riuscito a spuntarla solamente grazie ad una prodezza da fuori aria di Bellingham che fisso il punteggio sul 2-3. Alle Merengues sono attualmente in testa al Gruppo C e necessitano quantomeno di un pareggio contro i partenopei per essere sicuri del primato del girone. Gli uomini dell’ex Carlo Ancelotti continuano a macinare punti anche in campionato con 3 successi nelle ultime tre uscite, ad impreziosire ancora di più lo stato di forma di questi ultimi è il rapporto gol fatti gol subiti nelle ultime 3 pari rispettivamente a 11-1.

Dall’altra parte il nuovo Napoli di Walter Mazzarri che ha già ottenuto il primo successo in campionato nell’ostica trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, vittoria che ha fatto superare agli azzurri il primo grande test della nuova era Mazzarri. Sotto la guida del tecnico toscano, i partenopei sono apparsi del tutto rinvigoriti nelle motivazioni e negli obiettivi, mettendo in campo grande grinta e compattezza. Il nuovo cammino azzurro però è solo all’inizio ed ora arriva subito un’altra difficilissima trasferta per gli azzurri, i quali saranno chiamati a misurarsi con il Real Madrid dell’ex Carlo Ancelotti. Il cammino europeo del Napoli fin qui è stato sicuramente più sereno di quello in campionato, gli azzurri sono, infatti, secondi a 7 punti con a seguire Braga a 3 punti e Union Berlino a 1. Contro il Real l’obiettivo azzurro è quello di riuscire a strappare punto importante, per poi far sì che nell’ultima gara del girone basti anche un pareggio contro il Braga per iscriversi al gruppo delle squadre qualificate al turno successivo.

Dove vedere Real Madrid-Napoli in diretta Tv e Streaming

Partita : Real-Madrid-Napoli

: Real-Madrid-Napoli Data: 29 novembre

29 novembre Orario: 21:00

21:00 Diretta Tv : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Streaming: Amazon Prime Video

Real Madrid-Napoli sarà trasmessa in Tv e Streaming su Amazon Prime Video in esclusiva, in quanto la piattaforma ha acquisito i diritti televisivi del miglior match di Champions League in programma il mercoledì sera. Per seguire la gara, dunque, sarà necessario sottoscrivere l’abbonamento a Prime Video al costo mensile di 4,99.

Per quanto riguarda la diretta tv, Real Madrid-Napoli sarà visibile scaricando l’app di Amazon Prime Video su una smart tv compatibile con il servizio oppure su una console di gioco come PlayStation o Xbox. Per quanto riguarda la diretta streaming, invece, si potrà assistere al match o accedendo al sito ufficiale o scaricando l’app su dispositivi mobili come pc, tablet o smartphone.

La telecronaca del match sarà affidata a Sandro Piccinini con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Real Madrid-Napoli le ultimissime:

Troppi gli infortunati in casa Real, che per il match contro il Napoli dovrà fare a meno ancora di Courtois, Vinicius, Tchouameni, Camavinga e Militao. Ancelotti si affiderà, dunque, a Lunin tra i pali con Carvajal e Mendy sulle corsie laterali e Nacho e Alaba centrali. A centrocampo forfait anche per Modric, al suo posto pronto Ceballos, con Kroos e Valverde di fianco. Davanti scelte obbligate con Joselu, Rodrygo e Bellingham.

Non di meno è l’infermeria in casa Napoli, con Mazzarri che dovrà adattare Juan Jesus terzino destro dopo gli infortuni di Mario Rui e Olivera. A completare la difesa ci saranno Rramani e Natan centrali e Di Lorenzo sull’out opposto. A centrocampo nessun cambio con il trio Zielinski, Anguissa e Lobotka inamovibili. Davanti l’unico cambio potrebbe essere il ritorno di Osimhen al centro dell’attacco a discapito di Raspadori, con Kvara e Politano a sostegno.

Real Madrid-Napoli Probabili Formazioni:

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Fernandez, Alaba, Mendy; Valverde, Ceballos, Kroos; Bellingham; Joselu, Diaz. Ancelotti

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.