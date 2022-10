Dove vedere Real Madrid-Barcellona in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 16-10-2022

Dove vedere Real Madrid-Barcellona classico valevole per la 9° giornata di Liga.

La partita si giocherà al Santiago Bernabeu di Madrid, domenica 16 ottobre alle ore 16:15. La gara sarà visibile in diretta tv e streaming su Dazn. In alternativa potranno seguire il primo grande classico di questa stagione tutti gli abbonati Tim Vision, che sulla propria Tim Box hanno accesso a tutti i contenuti Dazn.

Il Bernabeu è pronto ad ospitare il primo grande Classico stagionale tra Real Madrid e Barcellona, in ballo il primo posto in classifica. Le squadre arrivano alla gara con delle consapevolezze del tutto differenti.

Da una parte il Real Madrid, guidato da Carlo Ancelotti, forte del fatto di aver già archiviato la qualificazione per gli ottavi di Champions League, nella quale i blancos dopo ben 4 giornate hanno raccolto 10 punti. Il Giocatore più atteso al Bernabeu sarà Karim Benzema, che sembra ancora non aver ingranato del tutto in campionato, visti i soli 3 gol messi a segno fin qui. Il francese proverà a sbloccare il proprio score personale, in un match di fuoco, con il sostegno del proprio stadio che sarà una vera e propria bolgia.

Dall’altra parte, troviamo un delusissimo Barcellona, che non è riuscito nella gara di mercoledì a prevalere sull’Inter in Champions, trovandosi già con un piede fuori dalla competizione. Un Barca, dunque, emotivamente a terra, non è bastato l’ottimo Robert Lewandowski a regalare la gioia ai tifosi blaugrana, un dramma anche per il club, che quest’estate aveva messo in atto una campagna acquisti faraonica proprio per ambire lontano nella massima competizione europea, addirittura ipotecando i diritti della Champions League blaugrana per i prossimi 25 anni. Un colpo che dovrà esser smaltito in fretta a livello emotivo, perché potrebbe condizionare tutta la stagione del Barca.

Un classico molto atteso, dunque, con due squadre diversamente pronte emotivamente, ma che fin qui hanno portato a casa gli stessi punti, mostrando una parità di livello. Vedremo chi riuscirà a mettere la freccia per attuare il sorpasso e mettersi in testa al campionato spagnolo.

Dove vedere Real Madrid Barcellona in Diretta Tv e Streaming

Real Madrid-Barcellona sarà trasmessa diretta tv e streaming su DAZN, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una TIMVISION BOX da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del Match direttamente dalla Box. L’app di Dazn è disponibile anche per smartphone e tablet, basterà scaricarla dallo store del vostro dispositivo mobile.

Al termine delle partite, gli utenti avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso.

Real Madrid-Barcellona le ultimissime:

Nel Real, Carlo Ancelotti cambia poco. In porta ancora spazio a Lunin, data l’indisponibilità di Courtois. In difesa assente Rudiger per l’infortunio all’occhio, titolari Alaba e Militao, con Mendy e Carvajal ai lati. A centrocampo i soliti senatori con Modric e Kroos inamovibili, come ultimo si giocano un posto Camavinga e Tchuameni. Davanti Vinicius, Benzema e Rodrygo, quest’ultimo leggermente favorito all’uruguaiano Valverde.

Nel Barcellona di Xavi restano moltissimi gli indisponibili, Araujo, Bellerin, Christensen, Depay e Kounde. Assenze pesanti per il Barca che in difesa dovrà riaffidarsi a Pique, apparso appannato contro l’Inter. A centrocampo Kessie potrebbe scalzare Busquets, confermatissimi, invece, Gavi e Pedri. Davanti l’unico dubbio per il mister è se far partire titolare Ansu Fati oppure Raphinha. Leggermente in vantaggio lo spagnolo, vista la preferenza di Dembelè di giocare sulla corsia di destra.



Real Madrid-Barcellona Probabili Formazioni



Real Madrid (4-3-3): Lunin, Carvajal, Alaba, Militao, Mendy, Modric, Kroos, Tchouameni, Vinicius, Benzema, Rodrygo. All. Carlo Ancelotti.





Barcellona (4-3-3): Ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Garcia, Alonso, Pedri, Gavi, Kessie, Dembelè, Lewandowski, Ansu Fati. All. Xavi